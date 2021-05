A Quiet Place II – il trailer finale italiano

Eagle Pictures ha diffuso pochi minuti fa il trailer finale italiano di A Quiet Place II, sequel del fortunato thriller/horror uscito nel 2018. Il film ha inoltre una nuova data di uscita ufficiale.

L-r, Millicent Simmonds, Noah Jupe and Emily Blunt star in Paramount Pictures' "A Quiet Place 2."

A Quiet Place II arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 giugno. La regia di questo secondo capitolo sarà sempre di John Krasinski che tornerà anche nel ruolo del capofamiglia degli Abbott composta da Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe a cui si aggiunge la new entry nel cast ovvero Cillian Murphy (Batman Begins, già protagonista della serie cult Peaky Blinders)

Regan (Millicent Simmonds) and Emmett (Cillian Murphy) brave the unknown in "A Quiet Place Part II."

In questo secondo silenzioso, terrificante viaggio scopriremo qualcosa di più sull’invasione delle misteriose creature che infestano il pianeta.

Eccovi la sinossi ufficiale:

Ed infine il trailer finale italiano:

John Krasinski ha dichiarato a proposito di A Quiet Place II:

Inizialmente non avevo intenzione di fare un sequel del film. La storia non è mai stata progettata per essere un franchising. Ma il potere del mondo che abbiamo creato ha fatto da traino per spingerci più a fondo, per vedere dove avremmo potuto condurre gli Abbott come famiglia. Dopo il successo di A Quiet Place, sapevo che ci sarebbe stato interesse per un sequel, ma non volevo far parte di qualcosa che non avesse le giuste intenzioni o non fosse naturale. Per questo ero favorevole che un altro scrittore e regista prendessero il mio posto. Eppure, avevo un’idea in testa… L’idea era di estendere la metafora della genitorialità, per esplorare quella naturale trasformazione che avviene quando i tuoi figli lasciano la sicurezza di casa per uscire nel mondo.