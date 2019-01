A San Valentino arriva l’edizione speciale di Micio Mao

I gatti sono sinonimo di tenerezza, basta pensare al numero di video e foto carine e divertenti che li vedono protagonisti su Internet, quindi cosa c’è di meglio di affidare il proprio messaggio d’amore ad un gattino?

Renegade Game Studios ,in occasione di San Valentino, ha deciso di realizzare un’edizione speciale del proprio gioco “ad alto tasso di pucciosità” Kitty Paw (Micio Mao in Italia edito da Raven Distribuzione).

L’edizione speciale di San Valentino è pronta a conquistare anche i più duri tra voi, grazie all’adorabile scatola a forma di gattino (con tanto di orecchie di cartoncino) ma, che a differenza dell’edizione standard del gioco, rivelerà un dettaglio al suo interno: basterà aprire la scatola per trovare una lettera d’amore, che potrete compilare con il nome della/del vostra/o amata/o.

Kitty Paw è un gioco per 1-4 giocatori, ha una durata media di 15-30 minuti ed è adatto dai 6 anni in su. Il gioco è basato sulla destrezza e sulla prontezza di riflessi: I giocatori dovranno cercare di essere i primi a completare la combinazione di gattini presente sulle carte micio in proprio possesso. In ogni round ogni giocatore riceverà una carta micio e dovrà cercare di essere il primo a riprodurre correttamente la combinazione illustrata sulla carta, mentre tutti i partecipanti agiranno in contemporanea, in un turbine di gattini e frenesia.

Il primo giocatore che completerà la combinazione guadagnerà dei punti vittoria e alla fine della partita chi avrà il punteggio più alto avrà vinto.

L’edizione speciale di San Valentino avrà un costo di 20.00$ e sarà disponibile solo in inglese; la data di consegna prevista è a ridosso di San Valentino ma prima del 14 febbraio.

La scatola di Kitty Paw contiene: 28 tessere micio, 4 carte scatola, 8 carte micio nella scatola, 48 carte micio e le istruzioni del gioco.