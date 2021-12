Accessori per il gioco di ruolo | I migliori da regalare a Natale

La festività del Natale si fa sempre più vicina e come ogni anno ci facciamo cogliere dalla frenesia dell’ultimo momento, alla ricerca del regalo di Natale perfetto per amici e parenti e, perché no, del presente ideale da farci regalare.

Se siete appassionati di gioco di ruolo o avete amici che amano questo bellissimo hobby, perché non fare proprio un presente a tema, con un bell’accessorio che possa arricchire una partita a un gioco di ruolo o che consenta di affrontare una sessione con più comodità? Date dunque un’occhiata a questa selezione di idee regalo che abbiamo stilato per voi, con alcuni tra quelli che riteniamo essere i migliori accessori per il gioco di ruolo presenti sul mercato.

Porta dadi in legno

Si sa, nella maggior parte dei casi gioco di ruolo è sinonimo di dadi poliedrici. E ogni giocatore, nel corso degli anni si è barcamenato tra sacchetti autoprodotti e scatolette varie, per portarseli in giro agevolmente. Perché dunque non passare a un porta dadi appositamente progettato e che faccia anche la sua bella figura?

I Porta dadi Owlwood Gaming sono progettati per custodire i dadi in tutta sicurezza, grazie alle potenti calamite che impediscono eventuali aperture accidentali, al soffice rivestimento interno, alla struttura in solido legno e alla progettazione che prevede la totale eliminazione di possibili punti di rottura. Sono realizzati in legno massello di Teak Birmano o in Ciliegio. Ogni Porta Dadi è rifinito a mano con cura e attenzione. Sono disponibili in due versioni: piccola e grande. Entrambe le versioni possono contenere comodamente un set di dadi completo e qualche dado aggiuntivo, inoltre la versione grande è fornita anche di un comodo alloggio per una penna o una matita.

Tavolo modulare per il gioco di ruolo

A volte, soprattutto se si utilizzano mappe tridimensionali e miniature, intavolare una sessione di gioco di ruolo richiede parecchio spazio e un normale tavolo da salotto potrebbe non bastare. Ecco che ci viene in aiuto l’AdapTableTop di Gamestart Edizioni, un tavolo da gioco modulare in grado di ospitare, anche su più livelli, tutto il necessario per giocare a un gioco di ruolo in tutta comodità.

Dotato di sei pannelli modulari di 30,5×30,5 cm (per una grandezza massima di 91,5×61 cm), dodici gambe, supporti per accessori e molto altro ancora, questo tavolo modulare è davvero l’ideale per giocare in modo comodo e organizzato.

Boccali e tazze a tema

Quando si partecipa a un gioco di ruolo è sempre un piacere sorseggiare una birra o qualche bibita in compagnia. Vi proponiamo dunque alcuni boccali e alcune tazze per trasformare il tavolo di gioco in quello di una locanda fantasy.

Torre lancia dadi

Anche le torri lancia dadi possono essere un accessorio per il gioco di ruolo estremamente utile e di sicuro impatto visivo, soprattutto se realizzata in metallo e resina finemente lavorati come questa che abbiamo scovato per voi.

Borsa per manuali e accessori

Spesso quello del Master di gioco di ruolo è un compito ingrato, soprattutto quando deve portare con sé montagne di manuali e accessori, per giocare a casa di qualche amico o in qualche associazione ludica. Avere una borsa espressamente progettata per questo scopo può facilitare non poco la vita. Noi vi consigliamo la Borsa DND di Trunab, capace di ospitare comodamente un buon numero di manuali (almeno sei), dotata di porta miniature e di tutta una serie di comode tasche per i più svariati accessori, oltre a un alloggiamento per trasportare arrotolate le mappe più ingombranti.