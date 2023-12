Calendario dell'avvento di Tom's: scopri l'offerta del 22 dicembre

Ormai il Natale è vicinissimo, e se vi manca ancora qualche regalo last minute questo è il momento giusto per fare i vostri ultimi acquisti. Per aiutarvi nella scelta, quest'anno abbiamo inaugurato sulle pagine di Tom's una nuova tradizione natalizia: il nostro speciale "Calendario dell'Avvento", con cui vi stiamo accompagnando al fatidico 25 dicembre con un'offerta super conveniente ogni giorno. Quest'oggi abbiamo scelto per voi l'eccezionale mouse da gaming wireless SteelSeries Aerox 9, ideale per i videogiocatori più esigenti in fatto di reattività. Ebbene, Amazon ve lo offre ad appena 109,99€ anziché 160,00€, grazie allo sconto del 31%.

SteelSeries Aerox 9, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Aerox 9 è degno dei migliori mouse da gaming in commercio ed è fortemente consigliato per gli appassionati di MMO/MOBA che desiderano un'esperienza di gioco ottimizzata e personalizzabile. Il suo peso ultra-leggero di soli 89 grammi lo rende l'ideale per lunghe sessioni di gioco in titoli come Final Fantasy XIV, World of Warcraft e League of Legends. Con 18 pulsanti programmabili, offre un vasto ventaglio di possibilità per configurare scorciatoie e macro, migliorando la vostra efficienza in gioco. La sua resistenza alla polvere e all'acqua, assicurata dalla certificazione IP54, è un'ulteriore garanzia di qualità e durabilità.

Lo SteelSeries Aerox 9 si distingue per il suo design innovativo, il ricco set di pulsanti programmabili e le sue ottime prestazioni. È dotato di Quantum 2.0 wireless che assicura una connessione senza lag, ed è adatto sia per il gioco su PC che su Mac. La sua batteria dura fino a 180 ore e con la ricarica rapida avrete fino a 40 ore di autonomia in soli 15 minuti, così sarete sempre pronti ad affrontare nuove sfide!

Questo mouse ultra leggero non solo vi fornirà una capacità di risposta rapidissima durante il gioco, ma potrà essere personalizzato per adeguarsi perfettamente alle vostre esigenze. Con un risparmio di circa 50€, l'Aerox 9 è certamente un ottimo acquisto, sia per voi stessi che come regalo di Natale, anche perché acquistandolo oggi lo riceverete a casa in tempo per il 25 dicembre, se siete clienti Prime. In caso contrario, vi consigliamo di leggere questo nostro articolo per scoprire come ottenere 1 anno di Prime gratis!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, a coglierla il prima possibile, dato che le scorte e l'offerta stessa stessa potrebbero terminare a breve. Infine, per non perdervi nemmeno un'offerta del nostro Calendario dell'Avvento, vi suggeriamo di salvare nei preferiti la pagina dedicata alle promozioni.

