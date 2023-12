Calendario dell'avvento di Tom's: scopri l'offerta del 24 dicembre

Questa mattina si chiude il nostro speciale "Calendario dell'Avvento", con il quale vi abbiamo accompagnati dall'1 dicembre a oggi verso il tanto atteso Natale. In questi giorni vi abbiamo segnalato tante offerte super convenienti che spaziano in diversi ambiti, proprio per cercare di venire incontro alle vostre esigenze. Per farvi alcuni esempi, tra le tante promozioni che vi abbiamo segnalato negli scorsi giorni spicca l'ottimo mouse da gaming SteelSeries Aerox 9, perfetto per i videogiocatori più esigenti. Vi abbiamo anche consigliato l'eccezionale LG UHD da 65", ideale per gli amanti di videogiochi, serie TV e cinema e per chi desidera avere il proprio angolo home cinema.

A chi ama la musica e la domotica abbiamo proposto sia l'Amazon Echo Pop che l'Echo Dot di 5ª generazione, il modello più recente del prodotto. Sempre restando in tema di prodotti Amazon, nel nostro Calendario dell'Avvento vi abbiamo anche consigliato il Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa, ideale per trasformare un vecchio televisore in una smart TV spendendo pochissimo. Adesso però sarete curiosi di sapere quale offerta speciale vi abbiamo riservato per l'ultimo giorno del nostro Calendario dell'Avvento!

Come ultima offerta speciale per il nostro Calendario dell'Avvento abbiamo pensato al fantastico Echo Show 5 di 3ª generazione, fra i migliori dispositivi della famiglia Echo, che vi permetterà di gestire i vostri elettrodomestici smart grazie ad Alexa, di ascoltare la vostra preferita e perfino di guardare contenuti in streaming sul suo ampio schermo. Normalmente venduto a 109,99€, oggi potete farlo vostro ad appena 59,00€, grazie all'importante sconto del 46%.

Echo Show 5 di 3ª generazione, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie a questo prodotto potete gestire facilmente gli impegni quotidiani, il meteo, impostare sveglie e timer, il tutto solo con la voce. Inoltre, Echo Show 5 è ideale per gli amanti della musica e della televisione, dato che offre la possibilità di ascoltare i vostri brani preferiti e di guardare contenuti su diverse piattaforme, come Spotify, Prime Video, Amazon Music e molte altre. Il dispositivo può essere anche utilizzato per monitorare l'abitazione quando siete fuori casa, facilitando la gestione degli impianti domestici, come luci e termostati.

Echo Show 5 è un prodotto intelligente dotato di uno schermo touch di 5,5" e una telecamera da 2 megapixel. Il dispositivo offre una ottima qualità audio con bassi profondi e voci chiare. Ha anche la funzione per disattivare i microfoni e un copri-telecamera, per garantire la vostra privacy. Va poi sottolineato che può essere usato anche come hub di controllo domestico, offrendo la possibilità di gestire vari dispositivi smart.

L'Echo Show 5 di 3ª generazione attualmente in offerta a soli 59,00€ è davvero un'occasione da non perdere per portare a casa questo dispositivo a un prezzo incredibilmente vantaggioso. L'Echo Show 5 è incredibilmente versatile, per cui è uno strumento davvero molto utile nella vita moderna di ogni giorno.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, a coglierla il prima possibile, dato che le scorte e l'offerta stessa stessa potrebbero terminare a breve. Infine, per non perdervi nemmeno un'offerta del nostro Calendario dell'Avvento, vi suggeriamo di salvare nei preferiti la pagina dedicata alle promozioni. Vi ringraziamo per aver partecipato a questa nostra nuova iniziativa e vi auguriamo buone feste!

