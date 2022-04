Acquaworld è attualmente l’unico parco divertimenti acquatico al coperto e all’aperto d’Italia che affascina e diverte milioni di persone dal 2011. La sua dimensione è di 20.000 metri quadrati di superficie e comprende aree coperte e scoperte, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni. Ogni anno organizza tantissimi eventi, ma quest’anno ha pensato davvero in grande!

Acquaworld: un grande evento all’insegna della musica e del divertimento

Sabato 16 aprile si balla con il giovanissimo e talentuoso DJ Giorgio Melesi e con un incredibile laser party che promette effetti scenografici mai visti, tra scivoli e onde fino a mezzanotte per grandi e piccini. Un Pool Party d’eccezione, un coinvolgente DJ Set ed emozionanti effetti scenici sono gli ingredienti perfetti per una serata davvero indimenticabile: non dovrete fare altro che farvi travolgere dalla musica del DJ e lasciarvi affascinare da incredibili effetti di luce che renderanno la serata ancora più suggestiva e memorabile.

Per partecipare all’evento è possibile acquistare l’ingresso full day oppure l’ingresso serale, che è consentito a partire dalle ore 17, usufruendo della speciale tariffa serale con la consumazione compresa nel prezzo, a partire da soli 19,90 euro. Lo spettacolo inizierà alle 21.00, ma vi ricordiamo che i posti sono limitati e il biglietto può essere acquistato tramite il sito ufficiale.

Il parco accoglie i visitatori in totale sicurezza e nel rispetto di tutte le regole anti Covid: riduzione numero degli ingressi giornalieri, misurazione della temperatura all’ingresso, punti di sanificazione e igienizzazione frequente di tutte le aree sono solo alcune delle tantissime misure introdotte per garantire a tutti la più assoluta sicurezza. Inoltre, in conformità con il Decreto Legge attualmente in atto, per accedere al parco, dal 1° aprile non è più necessario esibire il Green Pass, la certificazione Covid o il certificato di esenzione.