Fujiko Fujio A (al secolo Motoo Abiko), il fumettista giapponese e creatore di Carletto il principe dei mostri, fra la altre opere, ci ha lasciati giovedì mattina all’età di 88 anni. Il mangaka se ne è andato nella sua casa in Kawasaki (Tokyo) nel corso della mattinata di oggi.

Addio a Fujiko Fujio A, autore di Carletto: il Principe dei Mostri

L’artista è deceduto ancor prima che i soccorsi potessero giungere in tempo per fare qualcosa. Al momento, d’altro canto, la polizia sta investigando sui particolari del decesso di Fujiko, ma da esami preliminari si evince che il maestro non ha ricevuto alcune ferite o infortuni.

Fujiko Fujio A è conosciuto per il sodalizio professionale con Fujiko F. Fujio (al secolo Hiroshi Fujimoto, anch’egli deceduto nel 1996, e creatore del celebre Doraemon) sotto il nome d’arte di Fujiko Fujio. Il duo artistico ha scritto e disegnato UTOPIA Saigo no Sekai Taisen nel 1953 e Obake no Q-Taro tra il 1964 e il 1966.

Il duo ha lavorato assieme sino al 1987 e, dal momento della separazione, Abiko ha fatto suo lo pseudonimo di Fujiko Fujio A, mentre Fujimoto ha mantenuto il falso nome di Fujiko F. Fujio.

Motoo Abiko ha anche realizzato in solitaria altre opere manga di successo, fra cui, Nino il mio amico ninja, Kaibutsu-kun, Pro Golfer Saru e Warau Salesman. Nino, il mio amico ninja ha ispirato una serie anime in tv, tre film animati e un lungometraggio live-action nel 2004. Kaibutsu-kun ha ispirato due serie anime in tv e due film animati. Ancora, Pro Golfer Saru ha ispirato uno speciale animato, una serie anime in tv e due film animati. Warau Salesman ha dato i natali a una serie anime e, nel 2017, ad un ultimo adattamento dal tiolo The Laughing Salesman NEW.