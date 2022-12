Il cantante Ichiro Mizuki è morto a 74 anni: era conosciuto come “l’imperatore delle canzoni degli anime” per i suoi lavori in alcune delle serie più iconiche sin dagli anni ’70.

Morto l’Imperatore delle canzoni degli anime: addio a Ichiro Mizuki

L’imperatore delle canzoni degli anime aveva rivelato a luglio la sua lotta contro un cancro ai polmoni: Mizuki aveva rivelato nell’aprile 2021, durante il concerto “Super Robot Spirits 2021 ~stage terra~” che attualmente soffriva di una paralisi parziale delle corde vocali. Ha aggiunto che si stava sottoponendo a “controlli su controlli” e che questa era la prima volta che gli capitava una cosa simile in oltre cinquant’anni di carriera. In seguito alla sua parziale paralisi delle corde vocali due anni fa, è stato operato e si stava sottoponendo a una terapia per recuperare la sua voce e le sue funzioni motorie. In seguito gli era stato diagnosticato il tumore, con linfonodi e metastasi cerebrali.

Il suo sito web ha rivelato lunedì che il cantante Ichiro Mizuki è deceduto il 6 dicembre a causa di un cancro ai polmoni. Aveva 74 anni. Mizuki ha tenuto la sua ultima esibizione dal vivo il 27 novembre. Ha debuttato come cantante nel 1968 ed è stato un pioniere per le canzoni degli anime, al punto da meritarsi il soprannome di “imperatore”.

Tra le sue sigle, spiccano un’ampia varietà di progetti di anime e tokusatsu (live-action) nel corso di una carriera che dura da cinque decenni. Il suo lavoro precedente include sigle per Kamen Rider Stronger, Kamen Rider BLACK RX, Kamen Rider X, New Kamen Rider, Combattler V, Voltes V, Voltron, Space Pirate Captain Harlock e Godannar, tra molti altri.

È anche noto per le sue numerose sigle per il franchise di Mazinger Z, tra cui la serie anime originale Mazinger Z TV, Mazinger Z tai Ankoku Daishōgun, Mazinger Z Vs. Devilman, Mazinga Z vs. Dr. Hell, Great Mazinger, Great Mazinger tai Getter Robo G – Kuuchuu Dai-Gekitotsu e il film anime Mazinger Z: Infinity 2017.