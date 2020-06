Adler Entertainment: i nuovi film disponibili su Amazon Prime Video

La casa di distribuzione Adler Entertainment è lieta di offrire agli appassionati di cinema l’opportunità di vedere, per la prima volta ospitate all’interno della piattaforma Amazon Prime Video, una nuova selezione di titoli provenienti dal proprio listino e appartenenti a generi differenti, in modo da poter soddisfare le esigenze di tutti. Un catalogo estivo Amazon Prime Video sempre più ricco grazie ai seguenti titoli proposti da Adler Entertainment e già da ora disponibili on demand.

Storico e orgoglio Pride

Stonewall

Dal regista di capolavori come Independence Day e The Day After Tomorrow, il racconto di crescita e presa di coscienza di un giovane durante i giorni e le settimane che precedono i tristemente noti moti di Stonewall.

Per tutti

Un Ragionevole Dubbio

Mitch, un giovane e brillante procuratore, dopo una serata di festeggiamenti investe accidentalmente un passante e scappa senza prestargli soccorso. Dopo aver scoperto che un uomo innocente è stato arrestato al suo posto, i sensi di colpa spingeranno Mitch a far cadere le accuse. E se Mitch si fosse sbagliato? Se quell’uomo non fosse davvero innocente?

Words and Pictures

Juliette Binoche e Clive Owen sono rispettivamente la professoressa di storia dell’arte Dina e il professore di inglese Jack. I due danno vita ad una sfida tra gli alunni per stabilire se siano più forti le parole o le immagini. Vincerà il cuore.

The English Teacher

Dai produttori di “A single man”, una divertentissima commedia sull’amore e le differenze di età con protagonista il premio Oscar Julianne Moore. La vita tranquilla di un’insegnante di inglese è destinata a cambiare quando un suo ex studente torna nella sua piccola città dopo aver cercato il successo come sceneggiatore a New York.

Horror e Thriller

Aftershock

Un gruppo di turisti rimane intrappolato in una discoteca sotterranea quando un terremoto colpisce il paese. Impareranno presto che raggiungere la superficie sarà solo l’inizio del loro incubo.

Crush

La cotta di una ragazza per il bello della scuola si trasforma in una spirale di ossessione dalle conseguenze fatali.