AEW: CM Punk stuzzica i fan sull’arrivo di Daniel Bryan

Dopo il debutto shock di CM Punk in quel di Rampage, un altro grande wrestler si prepara ad arrivare in AEW. Stiamo parlando di Bryan Danielson, meglio noto ai fan della WWE con il nome di Daniel Bryan.

Le voci riguardanti una sua possibile firma con la Compagnia di Tony Khan sono diventate insistenti negli ultimi mesi, ma un indizio inequivocabile sul suo arrivo è arrivato proprio da Punk nel corso della puntata di ieri sera di Dynamite.

Mentre i fan hanno intonato il coro “Yes!, Yes!”, Punk ha così risposto: “Si tratta di un marchio di fabbrica di un’altra persona, vi conviene pazientare ancora un pò”.

Nel corso del suo periodo in WWE, infatti, Bryan aveva dato vita al cosiddetto “Yes Movement”, diventando il favorito numero uno dei fan e inziando un lungo percorso culminato con la vittoria del titolo mondiale nel main event di WrestleMania XXX, edizione disputatasi a New Orleans nel 2014.

AEW, il debutto di Daniel Bryan è ormai imminente

CM Punk ha poi deciso di rincarare la dose postando su Instagram l’immagine di una stretta di mano ben nota ai fan della Ring of Honor, Compagnia in cui entrambi militarono prima di approdare in WWE.

La foto, nello specifico, risale a un match disputato nel 2004 e arbitrato dall’Hall of Famer Ricky “The Dragon” Steamboat. In quell’occasione a vincere fu proprio Bryan, sottomottendo Punk con un Abdominal Stretch.

.@CMPunk posted a picture of him and Daniel Bryan on his IG 👀 pic.twitter.com/LdlMAynqCf — B/R Wrestling (@BRWrestling) August 26, 2021

Al momento la AEW non ha ancora ufficializzato il tutto, ma il debutto di Bryan dovrebbe avvenire mercoledì 22 settembre in occasione della puntata speciale di Dynamite che andrà in scena dall’Arthur Ashe Stadium di New York.

Dopo diversi problemi fisici che lo costrinsero al ritiro forzato dalle scene, Bryan tornò in WWE nel 2018. La sua ultima apparizione per la Compagnia di Stamford risale alla puntata di SmackDown del 30 aprile, venendo sconfitto da Roman Reigns.

Vi ricordiamo che Dynamite va in onda in Italia ogni venerdì su Sky Sport Arena. Da lunedì, inoltre, alla programmazione settimanale si aggiungerà anche Rampage. Per sottoscrivere la migliore offerta disponibile, vi basterà cliccare questo link.