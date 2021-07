Age of Legends: Zack Stentz scriverà i film su La Ruota del Tempo

Il primo dei tre film basati sull’epico mondo di magia e misticismo di Robert Jordan e Brandon Sanderson, La Ruota del Tempo, ha finalmente trovato uno sceneggiatore. Zack Stentz, già co-sceneggiatore di Thor e X-Men: L’Inizio, ha iniziato a lavorare su una sceneggiatura per Age of Legends che è già oggetto di una lunga serie televisiva in lavorazione dagli Amazon Studios.

Il film fantasy e di fantascienza sarà prodotto da Rick Selvage e Larry Mondragon di iwot Productions e Ted Field e Justin Smith di Radar Pictures. Stents, in una dichiarazione ufficiale, ha detto:

“Sono stato un fan del lavoro di Robert Jordan per molti anni, e sono soprattutto le sue allusioni alle origini e al retroscena di La Ruota del Tempo che ho sempre trovato intriganti. Sono entusiasta di dare vita a questa era concettualizzata da Jordan”.

Age of Legends sarà ambientato diversi millenni prima dell’epoca dei libri in un’utopia futuristica alimentata da una forza magica condivisa da uomini e donne conosciuti come Unico Potere. Quando un male indicibile viene scatenato sul mondo e gli uomini che usano l’Unico Potere diventano pazzi e distruggono gran parte del pianeta, un piccolo gruppo di donne si unisce sotto la Torre Bianca e costituisce l’ultima speranza di sopravvivenza dell’umanità.

Attualmente non è stato nominato nessuno altro studio di produzione o distributore ufficiale della pellicola. Tuttavia il film servirà da progetto conclusivo della sopracitata serie prodotta da Sony Pictures Television e Amazon Studios. Eva Longoria, James Leon e Mike McGuiness sono i produttori esecutivi di Age of Legends.

La Ruota del Tempo, opera caratterizzata dalla presenza di ben 14 volumi, ha venduto oltre 90 milioni di copie a livello internazionale, diventando così la serie fantasy più venduta dai tempi de Il Signore degli Anelli. Qualora non aveste letto questa fantastica opera letteraria, potrete recuperarla integralmente su Amazon.