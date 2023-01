Aggretsuko, la serie anime che vede protagonista il personaggio creato da “Yeti” per la Sanrio, si mostra in un nuovo trailer dedicato alla stagione 5 che anticipa la premiere prevista per il 16 febbraio 2023. La serie anime Aggretsuko è disponibile per la visione sulla piattaforma streaming Netflix. Su Amazon, nel caso amate il franchise, sono disponibili numerosi gadget e collezionabili a tema.

Il trailer Aggretsuko 5

Recentemente Netflix ha presentato un nuovo trailer per la quinta ed ultima stagione dell’anime di Aggretsuko. Il trailer rivela il debutto mondiale della stagione il 16 febbraio su Netflix.

Retsuko è una giovane panda rossa di 25 anni che lavora come impiegata nel reparto contabilità di una grande società commerciale giapponese. Nonostante sia giovane e single, Retsuko si trova quotidianamente ad affrontare frustrazioni e stress causati dai suoi superiori invadenti e dai colleghi fastidiosi. Così, per sfogare le sue emozioni, ogni sera Retsuko va al karaoke bar e canta canzoni death metal. Questo diventa per lei un modo per liberarsi dalle tensioni accumulate durante la giornata lavorativa. Tuttavia, dopo cinque anni di lavoro quotidiano, i suoi rapporti con i colleghi iniziano a cambiare e a influire notevolmente sulla sua vita e sulla sua personalità.

Retsuko comincia così a rendersi conto che il suo modo di affrontare le difficoltà non è più efficace e che quindi sia necessario trovare un nuovo equilibrio per riuscire a convivere con i suoi superiori e colleghi. Dunque, inizia così un percorso di crescita personale, in cui Retsuko si sforza di migliorare le sue relazioni professionali e di trovare un equilibrio tra la sua vita lavorativa e quella privata. Attraverso questa serie di sfide e difficoltà, Retsuko impara ad esprimere se stessa in modo più efficace e a prendere in mano il controllo della sua vita, diventando una donna forte e indipendente.