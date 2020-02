ALIEN The Roleplaying Game, intervista a Tomas Härenstam, autore.

Proprio in questo periodo stanno arrivando in Italia, a chi ha fatto a suo tempo il preordine, le copie del gioco di ruolo carta e penna ALIEN The Roleplaying Game, pubblicato da Free League Publishing (o Fria Ligan che dir si voglia) e di cui abbiamo già recensito il Cinematic Starter Kit.

In attesa che giunga anche la nostra copia, così da poterlo recensire per la gioia di tutti gli appassionati del franchise di ALIEN, abbiamo intervistato Tomas Härenstam, cofondatore e CEO di Free League Publishing e Game Director nonché Game Designer di ALIEN The Roleplaying Game.

Ciao Tomas, grazie per il tempo che ci dedichi. Sappiamo che sei cofondatore e CEO di Free League Publishing e designer di molti dei giochi di ruolo pubblicati da Free League Publishing. Raccontaci qualcosa in più di te: quando ti sei avvicinato al mondo del gioco di ruolo? Cosa ti ha spinto a diventare un game designer e avviare la tua casa editrice?

Ciao Davide, è un piacere conoscerti! Ho iniziato a giocare ai giochi di ruolo carta e penna quando avevo undici anni, nel 1985, e da allora non ho più smesso. Ho sempre scritto i miei giochi e i miei scenari, e alla fine degli anni 2000 ho lavorato come freelance per un editore di giochi di ruolo svedese. Quando hanno cessato l’attività, un gruppo di liberi professionisti di cui facevo parte ha rilevato i propri progetti e così è nata Free League.

Lo scorso aprile, la notizia dell’uscita di un nuovo gioco di ruolo basato sulla saga cinematografica di ALIEN ha suscitato molto interesse nella comunità di giocatori italiani. Noi di Tom’s Hardware Italia siamo stati in grado di provare e recensire il Cinematic Starter Kit, in che modo la versione completa del gioco, rilasciata qualche giorno fa, differisce dalla precedente?

Il libro delle regole completo è lungo circa quattrocento pagine e contiene un sacco di materiale per le campagne che va ad approfondire il mondo di ALIEN: sistemi stellari, pianeti, corporazioni e molto altro.

Quali personaggi è possibile giocare in ALIEN RPG? Il gioco si concentra su un particolare tipo di personaggio?

Nel gioco sono inclusi tre diversi contesti di campagna: camionisti spaziali, marine coloniali e coloni di frontiera. Per quanto riguarda i singoli personaggi, è possibile interpretare piloti, ufficiali, Marine Coloniali, Sceriffi Coloniali, operai e altro ancora.

Quali sono state le maggiori sfide che hai dovuto affrontare nello sviluppo del gioco di ruolo di ALIEN?

Una grande sfida, ma che si è dimostrata divertente, è stata quella di far percepire gli Xenomorfi mortali e imprevedibili.

Fino ad ora Free League Publishing ha prodotto giochi di ruolo con ambientazioni proprietarie o tratte dalle suggestioni di artisti, come nel caso di Tales from the Loop. È stato difficile avvicinarsi a un’ambientazione ben definita come quella del franchise di ALIEN? Quanta libertà di manovra hai avuto lavorando all’ambientazione di ALIEN RPG?

C’è molto materiale riguardante l’universo di ALIEN, non solo proveniente dai film ma anche da libri, fumetti e videogiochi. Avevamo bisogno di assicurarci che il nostro gioco fosse completamente canonico e per questo abbiamo portato Andrew E.C. Gaska, che ha lavorato come consulente del franchise per 20th Century Fox. Il suo lavoro è stato davvero molto prezioso per questo progetto.

Qual è stata la motivazione che vi ha spinto a scegliere questa IP come ambientazione per un gioco di ruolo di Free League Publishing? È stato difficile trattare con 20th Century Fox per ottenere i diritti di ALIEN per un gioco di ruolo?

Circa due anni fa abbiamo avuto una sessione di brainstorming riguardante su quali principali licenze avremmo preferito basare un gioco di ruolo. Alla fine, ci siamo ritrovati con un elenco di cinque licenze da sogno e ALIEN era una di queste. Poco dopo sono entrato in contatto con Joe LeFavi di Genuine Entertainment, che lavora con le licenze a Hollywood. È venuto fuori che era un grande fan di Tales From the Loop e abbiamo iniziato a discutere su come lavorare insieme. Aveva i giusti contatti per ALIEN e qualche mese dopo potemmo firmare il contratto con 20th Century Fox.

Come sarà supportato ALIEN RPG? Quali sono le prossime espansioni pianificate? E quando saranno rilasciate?

Stiamo lavorando al prossimo scenario Cinematic, dopo Chariot of the Gods (lo scenario contenuto nel Cinematic Starter Kit, N.d.R), chiamato Destroyer of Worlds. Il nostro obiettivo è di rilasciarlo ad agosto, insieme a un Boxed Starter Set per il gioco. Stiamo anche lavorando a un manuale di supplemento per la campagna riguardante i Marines Coloniali.

Negli ultimi anni, Free League Publishing è diventata sinonimo di giochi di ruolo di qualità, grazie a titoli come Coriolis, Tales from the Loop, Things from the Flood e Forbidden Lands. Quali pensi siano le ragioni di questo successo?

Ottima domanda! Penso che i giocatori rispondano davvero bene alla nostra combinazione di game design innovativo e di altissimo livello artistico e grafico. Tutte le parti di un gioco di ruolo sono ugualmente importanti. Inoltre, crediamo nel creare giochi di ruolo accessibili e facili da intavolare, ma che contengano anche una maggiore profondità che i giocatori possono scoprire giocando.

Data la tua esperienza nello sviluppo di giochi di ruolo, come è cambiato l’approccio alla progettazione dei giochi nel tempo?

Il nostro approccio al game design in realtà non è cambiato molto nel corso degli anni, ma è stato perfezionato. Ora, abbiamo anche standard più elevati rispetto all’inizio, spingendoci sempre a vicenda per imparare da ciascun progetto e migliorare ulteriormente quello successivo.

Quella che stiamo vivendo è un’era molto interessante nella storia del gioco di ruolo, come vedi questo grande rinascimento? Esiste il rischio che il mercato collassi su se stesso, dato l’elevato numero di giochi che vengono costantemente rilasciati?

Beh, c’è sempre il rischio di una recessione a un certo punto, ma finora non ne abbiamo visto alcun segnale. Al contrario, i giochi di ruolo sono un mercato in crescita.

Sappiamo che il prossimo prodotto in uscita per Free League Publishing è Vaesen – Nordic Horror Roleplaying, che ha superato con successo una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter. Cosa puoi rivelare su questo progetto?

Questo è un gioco di ruolo di horror gotico. Si basa sui miti del folklore nordico e trae ispirazione dall’artbook Vaesen di Johan Egerkrans. Nel gioco, i personaggi risolveranno misteri legati a questi strani vaesen, creature come troll, fantasmi e altri. Sarà rilasciato ad agosto.

Puoi darci qualche indiscrezione sui prossimi prodotti che usciranno, dopo il rilascio di Vaesen – Nordic Horror Roleplaying?

Abbiamo molti progetti in cantiere, ma non sono ancora stati annunciati, quindi dovremo risentirci!

Grazie ancora Tomas per il tuo tempo e la tua cordialità.

Grazie a te, alla prossima!

Nel frattempo, alcune indiscrezioni apparse sulla pagina Facebook del CEO di Wyrd Edizioni suggeriscono che a breve verrà annunciata la localizzazione in italiano di ALIEN The Roleplaying Game, proprio a opera di questa casa editrice, cosa di cui daremo prontamente notizia.

