Alita: Battle Angel, il regista è ottimista per un sequel

Nonostante Alita: Battle Angel sia stato un film non del tutto riuscito, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, ha sicuramente catturato l’attenzione di molti appassionati di anime, specialmente di coloro con un debole per il genere cyberpunk. Lo scorso ottobre erano circolati dei rumor riguardanti la possibile lavorazione di un sequel, che vi avevamo spiegato essere in realtà infondati.

Le indiscrezioni però non erano basate sul nulla, dato che in effetti sia il regista del film Robert Rodriguez che il produttore James Cameron avevano immaginato sin dall’inizio che Alita: Battle Angel potesse avere più seguiti, anche considerando che il manga originale di Yukito Kishiro è un’opera molto corposa che non può essere certo riassunta in un unico film (e infatti uno dei problemi dell’adattamento cinematografico era stata la necessità di riassumere la storia iniziale). Tale progetto a lungo termine era stato bloccato con l’acquisizione della 20th Century Fox da parte di Disney. Anche Christoph Waltz aveva espresso il sospetto che il sequel non si fosse mai materializzato perché non si adattava alla cosiddetta “Disneyficatione”.

Recentemente però Robert Rodriguez ha rivelato di essere ottimista per un possibile nuovo film. In un’intervista infatti ha dichiarato:

“Penso che tutto sia possibile. La Disney ha acquistato la Fox, e loro hanno Disney +, quindi varrebbe la pena intraprendere una conversazione a riguardo. So che altre persone vorrebbero vedere un altro film, e io stesso avrei piacere a farne uno. Per quanto riguarda dove sarebbe mandato in onda o come si potrebbe realizzare, penso che lo streaming abbia aperto molte opportunità per i sequel. È un format già rodato, ha già un pubblico integrato che lo supporta, e poi viene reso disponibile nel modo più semplice da fruire. Quindi, non sarebbe una cattiva idea “.

Staremo a vedere se Disney aprirà alla possibilità di produrre uno o più seguiti di Alita: Battle Angel da mandare in onda sul suo canale streaming.