All Might (Grandista) Manga Dimension di Banpresto: la recensione

All Might, tratto dalla serie My Hero Academia, è la nuovissima figure realizzata in PVC che abbiamo analizzato in anteprima per la linea Grandista di Banpresto / Bandai Spirits nella versione con colorazione Manga Dimension.

Questa particolare linea è caratterizzata da una speciale colorazione che utilizzata sul personaggio riesce a restituire una “illusione ottica” in grado di dare un effetto molto simile alle ombreggiature create dai disegni visti nelle pagine dei manga.

Il personaggio

All Might il cui vero nome è Toshinori Yagi è uno dei tanti personaggi tratto dal Manga My Hero Academia. In realtà è un uomo gracile e malaticcio mentre nella sua forma di eroe si presenta come un eroe possente e muscoloso, quasi stereotipando il genere supereroistico. All Might, nell’anime e nel manga, è l’eroe di più alto rango in tutto il Giappone e ricopre il ruolo di pilastro di speranza e giustizia per gli eroi del mondo ed è per loro e per i comuni cittadini una fonte di ispirazione da seguire. Solamente la sua presenza incute timore ai cattivi poiché nessuno può resistere al suo enorme potere. Toshinori Yagi nasce senza quirk ed eredita i suoi poteri da Nana Shimura, diventando così l’ottavo possessore del Quirk One For All. Questo particolare potere gli permette di accumulare un’enorme quantità di energia pura, consendendogli così di migliorare in modo significativo tutte le sue capacità fisiche a un livello sovrumano.

La confezione

Il packaging è molto diverso dalle classiche produzioni Banpresto che siamo abituati a vedere normalmente sugli scaffali. La prima cosa che osserviamo è la dimensione della statua all’interno che raggiunge i 30 cm circa ed è completamente assemblata e non fornita a pezzi come altre linee della stessa casa produttrice. La seconda cosa è la grafica della confezione che richiama le pagine di un manga con varie finestre trasparenti che ci permettono di sbirciare il prodotto all’interno.

All Might (Grandista) Manga Dimension

All Might in versione Grandista era già stato rilasciato negli scorsi mesi e lo abbiamo recensito proprio tra le pagine di cultura pop. Osservando le vecchie foto possiamo confermare che la scultura del prodotto non ha subito variazioni rispetto alla versione standard. Sicuramente la colorazione è la parte singolare di questa edizione, ma in cosa consiste esattamente vi starete chiedendo?

Come potete osservare dagli scatti che abbiamo realizzato, questa statica restituisce una sorta di “effetto bidimensionale” ottenuto applicando su tutta la superficie, vestiti e corpo, una seconda colorazione sopra a quella già esistente. Infatti, se guardiamo attentamente la statua a una certa distanza, abbiamo la percezione di stare di fronte al personaggio direttamente “uscito” dal manga. All Might è davvero imponente, infatti misura quasi 30 cm di altezza e lo vediamo nella sua tipica posa vittoriosa da Hero che mostra tutti i suoi muscoli titanici.

Conclusioni

Quello che ci troviamo tra le mani, non è il classico prodotto canonico che siamo sempre stati abituati a vedere in queste tipo di figure e molto probabilmente non è adatto a tutti come gusto estetico (anche se per noi è davvero figo!).

Sicuramente questa statua rende al meglio se inserita in una collezione composta da altri prodotti appartenenti alla serie Manga Dimension.

Se siete fan del personaggio fatevi un regalo perché merita seriamente l’acquisto. Se volessimo trovare un difetto, l’unico di una statua perfetta sotto ogni punto di vista, potremmo dire che non ci è piaciuta la scelta di riproporre il supporto alla base come nella precedente versione, che appare visibilmente invasivo, probabilmente in altre tinte o magari in plastica trasparente avrebbe turbato di meno l’occhio critico di un collezionista.