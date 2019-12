All Might (Grandista) di Banpresto – la recensione

Oggi abbiamo il piacere di recensire una nuovissima figure in anteprima tratta dal Manga / Anime My Hero Academia, stiamo parlando di All Might, il numero uno degli Hero, prodotto da Banpresto / Bandai Spirits per la linea Grandista. Questa linea vede la presenza di personaggi provenienti da varie produzioni animate quali Dragon Ball, One Piece e recentemente My hero Academy realizzate in un formato davvero interessante e con una grande cura dei particolari. Questo tipo di prodotti, infatti, raggiungono altezze considerevoli pur mantenendo un costo appetibile e sono generalmente alla portata di tutti.

Il personaggio

Prima di passare all’analisi del prodotto vi spieghiamo, qualora non lo sapeste, chi è All Might. Toshinori Yagi , meglio conosciuto come All Might è un personaggio tratto dal Manga My Hero Academia. E’ il più forte di tutti gli Hero ed è l’ottavo possessore del Quirk One For All, una particolare abilità che conferisce enormi poteri che si può tramandare. Nel mondo di My hero Academy, creato dalla matita di Kōhei Horikoshi, il mondo è diviso tra persone dotate di Quirk (Superpoteri) e chi non li ha, a loro volta esistono individui con Quirk che hanno intrapreso una carriera da Super eroi, chiamati Hero e altri che utilizzano i loro poteri per scopi malvagi chiamati Villan. In questo universo narrativo le persone vivono, studiano e lavorano per diventare Hero e aspirare a diventare come il grande All Might, il più forte di tutti gli Hero.

La Confezione

Quando ci troviamo di fronte ad una Grandista percepiamo immediatamente che ci troviamo di fronte ad un prodotto di qualità superiore. Partendo dalla scatola che contiene il prodotto notiamo infatti differenze sostanziali con altri prodotti “minori”. La confezione appare molto curata e di cartoncino più spesso rispetto alle altre uscite e il layout scelto per la linea Grandista è lo stesso per tutte le serie trattate che come abbiamo già scritto spaziano da Dragon Ball a One Piece e solo da pochi mesi anche My Hero Academia. Generalmente questi prodotti sono riconoscibili dalla grafica accattivante con il prodotto ben in evidenza su tutti i lati e due bande orizzontali di colore bianco con la scritta Grandista impressa sia nella parte alta che nella parte bassa. All’interno il prodotto è smontato in pochi pezzi: Testa, Torace e Gambe, inoltre per garantire una migliore stabilità è presente un supporto di colore rosso. Tali componenti sono contenuti in apposite bustine trasparenti e protetti a loro volta da un involucro di cartone e una volta estratti si andranno ad incastrare tra loro componendo la statua per intero.

All Might (Grandista) – Banpresto

Fatti i dovuti preamboli possiamo finalmente analizzare il prodotto. Il fattore Wow in statue come questa è davvero alto, se conoscete il personaggio sapete che va a stereotipare la figura di Super Eroe per come lo intendiamo evidenziando in maniera esagerata ogni caratteristica fisica. All Might è esageratamente figo, enorme e curato in ogni particolare. Il personaggio è ritratto nella tipica posa vittoriosa da Hero che mostra tutti i suoi possenti muscoli. Il lavoro degli scultori in questo caso è stato davvero egregio dato che sono riusciti a valorizzare a pieno quello che All Might rappresenta. Il volto ha il classico faccione sorridente che abitualmente sfoggia durante ogni apparizione ed è grazie a questo sorriso che riesce a infondere sicurezza nelle persone che soccorre mentre si trovano in difficoltà. Il costume che All Might indossa è l’ultimo che si vede nella serie ed è quello con colore predominante blu, decorazioni rosse e bianche con copri avambraccio e stivali di colore giallo. Anche sul fronte colorazione non possiamo che esprimere grandi apprezzamenti dato che il prodotto e dipinto in maniera impeccabile, senza sbavature e con le doverose sfumature che hanno il pregio di conferire al prodotto profondità e realismo.

Conclusioni

Ci siamo veramente divertiti a recensire, fotografare e studiare questa figure di Banpresto. E’ un prodotto dalle dimensioni importanti, parliamo di 25 cm, nei quali ogni elemento è ben raffigurato rispecchiando a pieno il personaggio e le fonti. Al di la della figure, che abbiamo trovato impeccabile, non ci è piaciuta la scelta del supporto alla base di colore rosso che risulta visibilmente invasivo e probabilmente in altre tinte avrebbe stonato di meno. Se siete fan del Manga o dell’Anime fatevi un regalo perché merita veramente l’acquisto. Questa recensione è una anteprima pertanto, mentre leggerete questa recensione potrebbe ancora non essere disponibile ma vi forniremo ogni link per prenotarlo in tutta sicurezza.