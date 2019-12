Altà Fedeltà: il teaser trailer della nuova serie Hulu

È appena uscito il primo teaser trailer di Alta Fedeltà, la nuova serie targata Hulu, sugli schermi dei nostri televisori dal 14 febbraio 2020.

Lo show, ideato e scritto da Sarah Kucserka e Veronica West, si ispira al romanzo omonimo di Nick Hornby del 1995 e alla film del 2000 di Stephen Frears e sarà diretto da Jeffrey Reiner, Jesse Peretz e Natasha Lyonne.

Mentre l’adattamento del romanzo del 2000 aveva avuto per protagonista John Cusack, il proprietario londinese del negozio di dischi Championship Vinyl, la versione televisiva di Alta Fedeltà prediligerà invece una prospettiva femminile, concentrandosi sulla confusionaria vita di Rob, caotica e ironica ragazza che lavora da quasi vent’anni in un negozio di dischi nella soleggiata Crown Heights, a Brooklyn.

Nei panni di Rob che, nell’arco dei dieci episodi, in attesa di guarire da una recente e misteriosa delusione sentimentale, stilerà una classifica delle sue più importanti relazioni del passato in perfetto stile Hornby da “top five”, troveremo Zoë Kravitz, che della serie è anche produttrice.

Ad aiutare Rob a guarire dall’ennesima delusione amorosa, fra ardite soundtrack e numerose citazioni alla cultura pop, ci saranno i suoi fedeli commessi e amici, interpretati da altri giovani attori come Da’Vine Joy Randolph, David H. Holmes, Jake Lacy e Kingsley Ben-Adir.

Lo show è stato acquistato all’inizio da Disney+ che ha poi scelto di passarlo ad Hulu quando il progetto della serie, destinato ai millenial e teenager, ha finito via via per acquisire un approccio più adulto verso le tematiche trattate.

La scelta di Zoë Kravitz come protagonista di Alta Fedeltà non sembra però casuale: al di là dell’ indubbio talento attoriale della Kravitz, sua madre Lisa Bonet ha recitato nel film originale nel ruolo di Marie De Salle, quella fidanzata che nella sua personale topfive, Rob/Cusack aveva definito come «il miglior appuntamento della mia vita».