Amazon Prime Video: oltre 20 anime Dynit in arrivo ad ottobre, ecco quali

Appassionati d’animazione giapponese, a raccolta: Dynit nel corso del mese di ottobre renderà disponibili oltre venti titoli su Amazon Prime Video, capaci di accontentare tutti i tipi di palati: tra grandi classici come Akira, GTO, Daitarn III e, Inuyasha e Gundam, fino ai titoli del momento come One Punch Man, Tokyo Ghoul e Sword Art Online, ma non solo: in arrivo anche le ultime novità in simulcast con il Giappone che una settimana dopo la loro messa in onda in lingua originale e sottotitolata, arriveranno sulla piattaforma streaming persino doppiate in lingua italiana, scopriamo quali.

KEMONO MICHI (RISE UP! ANIMAL ROAD)

12 episodi

Disponibile dal 02/10 in simulcast in esclusiva su Amazon Prime Video

Disponibile dal 09/10 doppiato in italiano

Genzo Shibata è un lottatore mascherato che ama tutti gli animali. Quando un giorno viene convocato da un altro mondo, una principessa reclama il suo aiuto per eliminare tutte le bestie magiche che lo popolano. La risposta di Genzo? Un suplex rovesciato che mette la principessa KO, e l’avvio di una carriera come gestore di un negozio di animali, perché qualcuno dovrà pur difenderli!

CASE FILE N° 221: KABUKICHO

24 episodi

Disponibile dal 11/10 in simulcast in esclusiva su Amazon Prime Video

Disponibile dal 18/10 doppiato in italiano

A Shinjuki, il quartiere di Kabuki-chō è illuminato dal bagliore delle luci al neon, che dall’alto della città si estendono. Ma più splenderà la luce, più grandi si faranno le ombre. Fortuna che anche nell’oscurità in cui si celano i criminali, può brillare la luce di un condominio investigativo…

SWORD ART ONLINE: ALICIZATION – WAR OF UNDERWORLD

24 episodi

Disponibile dal 13/10 in simulcast

Disponibile dal 20/10 in esclusiva su Amazon Prime Video doppiato in italiano!

Sei mesi dopo la sconfitta dell’Alto Prelato Administrator da parte di Kirito, Eugeo e il Cavaliere Integratore, l’umanità si prepara ad una guerra senza precedenti contro il temibile esercito del Dark Territory. Si alza infine il sipario sull’ultimo attesissimo capitolo della più lunga e gloriosa battaglia di Sword Art Online!

BIRTHDAY WONDERLAND (THE)

Film disponibile in anteprima su Amazon Prime Video a partire dal 1 novembre

Manca un giorno al suo compleanno, e l’ultima cosa che Akane vorrebbe fare è trascorrerlo a scuola. Quando viene mandata dalla madre a far visita all’amica di famiglia Chii, proprietaria di un emporio e grande viaggiatrice, l’arrivo di un misterioso ed elegante alchimista, catapulta la ragazza all’interno di una realtà parallela, dove le aspetta di compiere un viaggio incredibile!

Come già detto, oltre alle graditissime novità in simulcast, sul catalogo saranno presenti decine di film e stagioni TV per un totale di centinaia di produzioni tra classici, cult e successi del momento, nello specifico:

Tutti gli anime disponibili su Amazon Prime Video

AKIRA (25 ottobre)

(25 ottobre) L’Attacco dei Giganti The Movie 1: L’Arco e la Freccia Cremisi (25 ottobre)

(25 ottobre) L’Attacco dei Giganti The Movie 2: Le Ali della libertà (25 Ottobre)

(25 Ottobre) L’Attacco dei Giganti The Movie 3: L’Urlo del Risveglio (25 Ottobre)

(25 Ottobre) Black Rock Shooter 1 stagione / 8 episodi (Novembre)

1 stagione / 8 episodi (Novembre) I Cieli di Escaflowne 1 stagione / 26 episodi (Novembre)

1 stagione / 26 episodi (Novembre) Code Geass – Akito the Exiled 1 stagione / 5 episodi (25 Ottobre)

1 stagione / 5 episodi (25 Ottobre) Code Geass – Lelouch of the Rebellion 1 stagione / 50 episodi (25 Ottobre)

1 stagione / 50 episodi (25 Ottobre) Death Parade 1 stagione / 13 episodi (Novembre)

1 stagione / 13 episodi (Novembre) The Dragon Dentist 1 stagione / 2 episodi (Novembre)

1 stagione / 2 episodi (Novembre) Drifters 1 stagione / 2 episodi (Novembre)

1 stagione / 2 episodi (Novembre) Fate/Stay Night Unlimited Blade Works 1 stagione / 26 episodi (25 Ottobre)

1 stagione / 26 episodi (25 Ottobre) Full Metal Panic! 1 stagione / 24 episodi (25 Ottobre)

1 stagione / 24 episodi (25 Ottobre) Full Metal Panic! The Second Raid 2 stagione / 13 episodi (25 Ottobre)

2 stagione / 13 episodi (25 Ottobre) Full Metal Panic? Fumoffu 1 stagione / 12 episodi (25 Ottobre)

1 stagione / 12 episodi (25 Ottobre) GTO – Great Teacher Onizuka 1 stagione / 43 episodi (25 Ottobre)

1 stagione / 43 episodi (25 Ottobre) Gundam the Origin I Blue-Eyed Casval (25 Ottobre)

(25 Ottobre) Gundam the Origin II Artesia’s Sorrow (25 Ottobre)

(25 Ottobre) Gundam the Origin III Dawn of Rebellion (25 Ottobre)

(25 Ottobre) Gundam the Origin IV Eve of Destiny (25 Ottobre)

(25 Ottobre) Gundam the Origin V Clash at Loum (25 Ottobre)

(25 Ottobre) Gundam the Origin VI Rise of the Red Comet (25 Ottobre)

(25 Ottobre) Hurricane Polymar 1 stagione / 26 episodi (Novembre)

1 stagione / 26 episodi (Novembre) L’Imbattibile Daitarn III 1 stagione / 40 episodi (Novembre)

1 stagione / 40 episodi (Novembre) Inuyasha – 2 stagioni / 52 episodi (Novembre)

– 2 stagioni / 52 episodi (Novembre) Inuyasha The Movie 1: Un Sentimento Che Trascende Il Tempo (Novembre)

(Novembre) Inuyasha The Movie 2: Il Castello Al Di Là Dello Specchio (Novembre)

(Novembre) Inuyasha The Movie 3: La Spada Del Dominatore Del Mondo (Novembre)

(Novembre) Inuyasha The Movie 4: L’Isola Del Fuoco Scarlatto (Novembre)

(Novembre) Kiseiju: L’Ospite Indesiderato 1 stagione / 24 episodi (25 Ottobre)

1 stagione / 24 episodi (25 Ottobre) Kyashan 1 stagione / 35 episodi

1 stagione / 35 episodi L’Attacco dei Giganti 1 stagione / 25 episodi (25 Ottobre)

1 stagione / 25 episodi (25 Ottobre) L’Attacco dei Giganti – Seconda Serie 1 stagione / 12 episodi (25 Ottobre)

1 stagione / 12 episodi (25 Ottobre) L’Attacco dei Giganti – Terza Serie (Parte I) 12 episodi (25 Ottobre)

12 episodi (25 Ottobre) L’Attacco dei Giganti – Terza Serie (Parte II) 10 episodi (Novembre)

10 episodi (Novembre) Mirai (25 Ottobre)

(25 Ottobre) Mobile Suit Gundam 1 stagione / 42 episodi (25 Ottobre)

1 stagione / 42 episodi (25 Ottobre) One Punch Man 1 stagione / 12 episodi (25 Ottobre)

1 stagione / 12 episodi (25 Ottobre) Panda! Go Panda! #1 (Novembre)

(Novembre) Panda! Go Panda! #2 (Novembre)

(Novembre) Prison School 1 stagione / 12 episodi (25 Ottobre)

1 stagione / 12 episodi (25 Ottobre) The Promised Neverland 1 stagione / 12 episodi (Novembre)

1 stagione / 12 episodi (Novembre) Star Blazers 2199 1 stagione / 26 episodi (25 Ottobre)

1 stagione / 26 episodi (25 Ottobre) Star Blazers 2199 The Movie – Odyssey of the Celestial Ark (25 Ottobre)

(25 Ottobre) Sword Art Online – Alicization 1 stagione / 24 episodi (Novembre)

1 stagione / 24 episodi (Novembre) Sword Art Online 2 stagioni / 50 episodi (Novembre)

2 stagioni / 50 episodi (Novembre) Tekkaman 1 stagione / 26 episodi (Novembre)

1 stagione / 26 episodi (Novembre) Tokyo Ghoul 1 stagione / 12 episodi (25 Ottobre)

1 stagione / 12 episodi (25 Ottobre) Tokyo Ghoul – Il film (25 Ottobre)

(25 Ottobre) Tokyo Ghoul – OAV Collection 1 stagione / 2 episodi (25 Ottobre)

1 stagione / 2 episodi (25 Ottobre) Tokyo Ghoul – Root A 2 stagioni / 12 episodi (25 Ottobre)

2 stagioni / 12 episodi (25 Ottobre) Tokyo Ghoul; RE 3 stagioni / 24 episodi (25 Ottobre)

Insomma, se amate gli anime non avete più alcun motivo per rimandare la sottoscrizione del vostro abbonamento ad Amazon Prime Video!