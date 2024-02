[SONDAGGIO] Pagherai di più per il tuo abbonamento Amazon Prime Video

Anche in Italia arriva l’aumento per i clienti Amazon Prime, ma chi non volesse pagarlo può farsi andare bene un servizio di qualità inferiore. Per dirla con le parole stessa Amazon “a partire dal 9 aprile 2024, i film e le serie TV di Prime Video includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari. [...] Offriremo anche una nuova opzione senza pubblicità pagando un supplemento di 1,99€ al mese”.

Perché è un aumento? In effetti il costo per il momento non cambia, per chi ha un abbonamento Prime. C’è tuttavia un abbassamento della qualità a parità di prezzo, e chi vuole mantenere i video senza pubblicità (ma sarà rimosso anche Dolby Vision) dovrà pagare di più. Pare che, almeno per il momento, la risoluzione 4K resterà accessibile anche per chi ha la versione più economica.

Pagherai di più per il tuo abbonamento Amazon Prime Video? Sì per 2 euro ne vale la pena (3%) No, mi tengo la pubblicità (89%) Per ora no, pagherò se tolgono il 4K (8%) Sì, secondo me vale anche di più (0%) Vota Scade fra tra 5 giorni Totale voti: 89 Vuoi cambiare la tua risposta?

A questo punto molti si vorranno domandare se ne vale la pena oppure no, così come accade per Netflix e Disney+. La differenza è che con Amazon gli abbonati Amazon Prime, probabilmente, hanno scelto il servizio per le consegne veloci e gratuite, e vedono Prime Video come un’aggiunta interessante finché non c’è un sovraprezzo.

A ben guardare Amazon Prime Video ha un catalogo piuttosto vasto e molto variegato, con alcune produzioni originali ed esclusive degne di nota. Considerando che costa molto meno di Netflix e altri concorrenti, è forse la piattaforma di streaming con il migliore rapporto qualità/prezzo. Tuttavia un aumento e un aumento, e non sono certo che Amazon vedrà un gran numero di utenti pronti a pagare. In compenso trarrà profitto dalle pubblicità.