Amazon Prime Video rinnova American Gods per la terza stagione!

American Gods, ovvero lo spettacolo degli dei, si rinnova per la terza stagione.

Dopo il buon successo riscosso dopo il debutto della seconda stagione, Amazon Prime Video ha deciso di rinnovare per una terza stagione American Gods, serie televisiva ispirata all’omonimo best seller di Neil Gaiman.

Nella nuova stagione è stata confermata la presenza di Ricky Whittle (The 100, Nappily Ever After) nel ruolo di Shadow Moon e Ian McShane (Deadwood, John Wick) nel ruolo di Mr. Wednesday. I due saranno alle prese nella lotta tra antichi e nuovi dei, vale a dire la guerra tra quelli di vecchia e nuova generazione.

“Sono entusiasta che American Gods sia stata rinnovata per una terza stagione e ancora di più di potervi lavorare con Chic Eglee“, ha dichiarato Neil Gaiman. “Chic è il miglior partner-in-crime che potessi avere. È da settimane ormai che lavoriamo per dare forma alla nuova stagione e sono molto felice che sia lui a portare la torcia di American Gods alla gloria. Grazie a Fremantle, Starz e Amazon per aver riposto fede in questa serie, a Bryan, Michael e Jesse per averla sviluppata fino ad ora, a tutto il cast e alla crew ma soprattutto a tutti gli spettatori. È il loro amore per i personaggi che ci ha portato fino a questo punto e che ci porterà fino al prossimo capitolo“.

“La seconda stagione vede la battaglia tra antichi e nuovi dei avanzare inesorabilmente fino al punto in cui gli dei si trovano a condividere il destino con gli uomini. In questo nuovo mondo, la fede richiede terribili sacrifici“, recita il comunicato ufficiale.

“American Gods è un bellissimo show e i nostri clienti in tutto il mondo lo stanno amando“, ha affermato Brad Beale, Vice President del Worldwide Licensing per Prime Video. “Con la seconda stagione appena iniziata, siamo contenti di poter annunciare ai nostri clienti e ai fan di Neil Gaiman che un’altra stagione dell’amato show arriverà su Prime Video“.

Al momento, la data di pubblicazione della terza stagione di American Gods non è stata confermata. Con ogni probabilità, bisogna attendere almeno il prossimo anno. Seguiranno dovuti aggiornamenti.