Amazon Prime Video si prepara a Halloween con tante novità

Con Halloween alle porte, il catalogo di Amazon Prime Video si riempie di film e serie animate, per una maratona horror davvero unica nel suo genere: dall’horror al thriller, passando per il fantasy, gli anime e la fantascienza, gli abbonati al servizio avranno modo di fare il carico di paura e adrenalina durante tutta la notte più spaventosa dell’anno e per un lungo weekend di paura. Si parte con le maratone da brivido di Welcome to the Blumhouse capitolo I e II, e Bates Motel, passando poi per un classico di culto come E.T. – L’Extra-Terrestre per approdare poi a The Walking Dead: World Beyond o alla serie Amazon Original The Expanse.

Se la vostra passione sono invece gli anime, troverete Bleach, Lamù, la ragazza dello spazio, Blade of the Immortal o la serie animata per adulti Fairfax, su Prime Video il 29 ottobre, oltre a China, Il, Mr. Pickles, Robot Chicken, ATHF, The Venture Bros, disponibili dal 1° novembre. Poco sotto, la lista delle novità a tema Halloween proposte da Prime Video:

WELCOME TO THE BLUMHOUSE – Per chi vuole trascorrere una lunga notte di paura, ci sono i due capitoli di “Welcome to the Blumhouse”, un progetto composto da otto film di genere prodotti dalla Blumhouse Television di Jason Blum e da Amazon Studios. Caratterizzati dalla suspense da brivido, marchio di fabbrica di Blumhouse, presentano ciascuno una prospettiva unica su temi comuni incentrati sulla famiglia e sull’amore come forze redentrici o distruttive. I film del progetto sono: Notturno, Black Box (Ritrova te stesso), Evil Eye (L’occhio del male), The Lie (La Bugia), Bingo Hell, Black as Night, The Manor, Madres

MADRE! – Horror diretto da Darren Aronofsky, e interpretato dai premi Oscar Jennifer Lawrence e Javier Bardem, racconta la storia di una coppia che vive in un vecchio casolare in mezzo al bosco, distrutto da un incendio e ricostruito con l’aiuto di un misterioso cristallo. L’arrivo di ospiti inattesi sconvolgerà la loro tranquilla esistenza.

E.T. – L’EXTRA-TERRESTRE – Una navicella proveniente da un pianeta alieno dimentica sulla Terra uno dei membri della spedizione. Elliott (Henry Thomas), un bambino californiano, trova l’alieno nel giardino dietro casa e decide di adottarlo, tenendolo nascosto alla madre con l’aiuto dei fratelli. Nella notte di Halloween, Elliott tenterà di aiutarlo a tornare a casa. Il film del 1982, capolavoro di Steven Spielberg, pluripremiato agli Oscar e diventato un vero e proprio cult, è una storia di amicizia senza tempo, che ha fatto emozionare il pubblico di tutte le età.

THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND – Horror drama in due stagioni ambientato dieci anni dopo lo scoppio dell’apocalisse Zombie, racconta la storia di un gruppo di adolescenti cresciuti nel bel mezzo della catastrofe planetaria, senza aver mai conosciuto il mondo prima dei non-morti. Creato da Scott M. Gimple e dallo showrunner Matt Negrete, The Walking Dead: World Beyond vede protagonisti Aliyah Royale, Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella, Joe Holt, Jelani Alladin, Natalie Gold e Ted Sutherland.

MOTHERLAND: FORT SALEM – In un mondo odierno alternativo, le streghe hanno posto fine alla loro persecuzione 300 anni prima, stipulando un accordo con il governo degli Stati Uniti che le vede in prima linea a combattere per il loro paese con tattiche e armi soprannaturali. La serie in due stagioni è interpretata da Taylor Hickson, Jessica Sutton, Ashley Nicole Williams, Amalia Holm, Demetria McKinney e Lyne Renée.

THE EXPANSE – Un’avventura sci-fi ricca di azione, che esplora le profondità umane in contrasto con i vasti limiti dell’universo conosciuto. La serie si svolge in un futuro in cui l’umanità ha colonizzato il Sistema Solare e la popolazione della Terra, Marte e della Cintura di Asteroidi sono in conflitto. La serie, vincitrice del premio Hugo, sta per tornare con l’attesissima sesta e ultima stagione, dal 10 dicembre in esclusiva su Prime Video.

SO COSA HAI FATTO – Scritta e prodotta da Sara Goodman, la serie Amazon Original è basata sul romanzo di Lois Duncan e sull’iconico film del 1997. Un anno dopo il fatale incidente d’auto che ha sconvolto la serata del loro diploma, un gruppo di adolescenti si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprire chi li insegue, i ragazzi rivelano il lato oscuro della loro città apparentemente perfetta, e di loro stessi. Nuovi episodi ogni venerdì, fino al finale di stagione il prossimo 12 novembre.

BATES MOTEL – Dramma horror, racconta la travagliata adolescenza di Norman Bates (Freddie Highmore) e l’ossessivo e morboso rapporto con la madre, Norma (Vera Farmiga). Dopo la morte apparentemente occidentale del marito di lei, i due si trasferiscono nella cittadina di White Pine Bay, in Oregon, dove gestiscono un vecchio motel. Da questo momento, una terribile concatenazione di eventi influenza e modella la psiche di Norman, svelandone il lato oscuro. Serie in cinque stagioni, prequel contemporaneo di Psycho, capolavoro di Hitchcock.

STAR TREK: PICARD – Patrick Stewart riprende il suo ruolo iconico nei panni del leggendario Jean-Luc Picard, interpretato per sette stagioni in “Star Trek: The Next Generation”, e segue le vicende del personaggio in un nuovo capitolo della sua vita. La seconda stagione della serie, prodotta da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video da febbraio 2022.

DEMON SLAYER – IL TRENO MUGEN – Tanjiro e Nezuko, insieme a Zenitsu e Inosuke, si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazzademoni, il Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro. Il gruppo si troverà ad affrontare il demone a bordo del treno Mugen, lanciato a folle velocità sui binari della disperazione più assoluta, precipitando così in un sogno infinito. Il film è il sequel della serie animata disponibile su Prime Video, ispirata al celebre manga Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge.

LAMÙ, LA RAGAZZA DELLO SPAZIO – Ataru Moroboshi è un liceale svogliato, che s’imbatte spesso in situazioni problematiche e imbarazzanti. Nonostante sia fidanzato con Shinobu, ogni occasione è buona per fare le corte alle belle donne che incontra. Un giorno, tornato a casa, trova ad accoglierlo un alieno che vuole invadere la Terra, ma concede ai suoi abitanti una sola possibilità di salvezza: se in dieci giorni il ragazzo riuscirà a rincorrere con successo la giovane e bella Lamù, figlia del Signore degli Alieni, gli invasori ritireranno pacificamente le loro navicelle e il pianeta sarà libero. Incredibilmente, Ataru riesce nell’impresa difficile, ma Lamù si innamora e decidere di vivere per sempre con lui, convinta che voglia sposarla. La serie è basata sull’omonimo manga Urusei Yatsura di Rumiko Takahashi.

BLEACH (S. 1-5) – Ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Tite Kuboa, ha per protagonisti Ichigo Kurosaki, uno studente quindicenne con l’abilità di vedere i fantasmi, e Rukia Kuchiki, una Shinigami che lo incontra durante una caccia ad un Hollow (spirito maligno). Durante lo scontro con lo spirito, Rukia rimane gravemente ferita ed è costretta a trasferire parte dei suoi poteri a Ichigo, che accetta la proposta della Shinigami nel tentativo di proteggere i suoi familiari, ma le cose non andranno come immaginano. Da gennaio 2022, saranno disponibili su Prime Video anche le stagioni 6 e 7, e a seguire nei mesi successivi, le stagioni dalla 8 alla 16.

BLADE OF THE IMMORTAL – Adattamento del manga di Hiroaki Samura, la serie si svolge nel periodo Edo, un’era di guerrieri: l’Immortale, Manji, l’Uccisore di Centinaia, incontra Rin, una donna che ha giurato di vendicare i genitori e che cerca un gruppo di spadaccini – Ittou-ryu. Rin chiede a Manji di farle da guardia del corpo durane il suo viaggio. L’uomo rifiuta, ma in Rin vede la propria sorella defunta. Ha così inizio la battaglia che metterà in ginocchio persino l’immortale Manji. Per questo motivo Manji promette di fare ammenda uccidendo 1000 uomini malvagi, e fino a quando non lo farà, sarà tenuto in vita da “sacri vermi sanguigni”, straordinarie creature che gli permettono di sopravvivere a quasi tutti gli infortuni e di riattaccare anche gli arti recisi dopo ore di separazione.

PSYCHO-PASS – In un futuro lontano, nel 2113, grazie ai progressi della tecnologia è possibile eseguire scansioni della mente degli individui e monitorare in maniera precisa il loro stato mentale, le inclinazioni e la personalità. Questa tecnica, definita “Psycho-Pass”, ha lo scopo di misurare il “Coefficiente di Criminalità” insito in ognuno, fino a determinarne l’arresto o la pena di morte. Protagonisti della serie sono Shinya Kōgami, un Esecutore che sfrutta lo “Psycho-Pass” per lottare contro il crimine, e Akane Tsunemori, Ispettrice di Polizia appena entrata nella squadra.

INVINCIBLE – Dal creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman, e basata sugli omonimi fumetti di Skybound/Image firmati da Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, la serie racconta la storia di Mark Grayson (Steven Yeun), un diciassettenne come tanti altri, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta. Tuttavia, man mano che Mark inizia a sviluppare i suoi superpoteri, scopre che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra. Nel voice cast troviamo, tra gli altri, Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman, Chris Diamantopoulos, Melise, Kevin Michael Richardson, Grey Griffin, Max Burkholder.

FAIRFAX – Dal 29 ottobre su Prime Video, la serie comedy animata per adulti Amazon Original creata da Matthew Hausfater, Aaron Buchsbaum e Teddy Riley, segue le avventure di quattro migliori amici delle scuole medie, alla continua ricerca di prestigio sulla Fairfax Avenue di Los Angeles, il cuore pulsante della cultura hypebeast. Il voice cast della serie vede tra le star protagoniste Skyler Gisondo, Kiersey Clemons, Peter S. Kim e Jaboukie Young-White.

CHINA, IL – La serie animata è ambientata nell’Università di China, in Illinois, dove i fratelli Steve e Frank Smith insegnano nel dipartimento di storia. Il cattivo esempio dello staff universitario e il comportamento sregolato degli studenti, che durante le ore di studio si ubriacano, cercando di evitare in tutti i modi le loro responsabilità, fanno di questo Istituto il “peggior College” degli Stati Uniti.

MR. PICKLES – Creata da Will Carsola e Dave Stewart, la serie segue le vicende della famiglia Goodman, che vive nella piccola comunità di Old Town, con Tommy, il figlio di 6 anni, e Mr. Pickles, il loro border collie. Tommy, ancora ingenuo ed innocente, adora il suo cane, ma non sa che nasconde una vena omicida: i due trascorrono le loro giornate a scatenarsi per la città, mentre, all’insaputa di tutti, di tanto in tanto Mr. Pickles sgaiattola via segretamente per uccidere e mutilare le sue innumerevoli vittime, che spesso ricompone e resuscita per sottomettere ai suoi ordini. Attraverso la sua furia omicida e malvagia, soprattutto nei confronti di chi minaccia e infastidisce il suo piccolo padrone, Mr. Pickles porta un po’ di ordine nella cittadina di Old Town, e risolve i crimini rimasti impuniti a causa di uno sceriffo ottuso.

ROBOT CHICKEN – Animazione in stop-motion, riferimenti alla cultura pop e humor sono gli elementi inconfondibili di questa serie vincitrice di due Annie Awards e sei Emmy Awards e creata e prodotta da Seth Green e Matthew Senreich, insieme agli sceneggiatori Douglas Goldstein e Tom Root. La serie è incentrata sulla parodia della cultura pop, con inqequivocabili riferimenti a giocattoli, film, programmi e sketch televisivi.