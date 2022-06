Animali fantastici – I segreti di Silente, la nuova avventura del Wizarding World creato da J.K. Rowling, uscita nelle sale italiane il 13 aprile, dal 31 maggio è stato reso disponibile su tutte le principali piattaforme in Home Premiere Digitale per Warner Bros. Home Entertainment! Dove e come vedere Animali fantastici – I segreti di Silente in streaming?

Animali fantastici - I segreti di Silente

Dove e come vedere Animali fantastici – I segreti di Silente in streaming

Animali fantastici – I segreti di Silente sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio in Home Premiere Digitale su:

Warner Bros. ha inoltre reso disponibile GRATUITAMENTE sul suo canale YouTube ufficiale i primi 10 minuti di Animali fantastici – I segreti di Silente:

A proposito di Animali fantastici – I segreti di Silente

Il film è diretto da David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves. I produttori del film sono David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis, mentre Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti e Michael Sharp sono i produttori esecutivi.

Il team creativo che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia George Richmond (Rocketman, Kingsman: Il cerchio d’oro), lo scenografo vincitore di tre Oscar Stuart Craig (Il paziente inglese, Le relazioni pericolose, Gandhi, i film di Harry Potter e Animali fantastici) e lo scenografo Neil Lamont (Solo: A Star Wars Story, Rogue One: A Star Wars Story“), il montatore che da tempo collabora con Yates, Mark Day (Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, gli ultimi quattro film di Harry Potter), il supervisore agli effetti visivi candidato all’Oscar Christian Mänz (Harry Potter e i Doni della Morte – parte 1, i film Animali Fantastici) e la costumista vincitrice di quattro Oscar Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una geisha, Alice in Wonderland, Animali fantastici e dove trovarli). La musica è del nove volte candidato all’Oscar James Newton Howard (Notizie dal mondo“, Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, Defiance – I giorni del coraggio, Michael Clayton, i film di Hunger Games).

Nel cast il premio Oscar Eddie Redmayne (La teoria del tutto), il due volte candidato all’Oscar Jude Law (Ritorno a Cold Mountain, Il talento di Mr. Ripley), con Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen.