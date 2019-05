Annunciata la seconda edizione di The One Ring Roleplaying Game

Cubicle 7 ha annunciato la seconda edizione del gioco di ruolo The One Ring Roleplaying Game.

Nel 2011 Cubicle 7 pubblicava The One Ring Roleplaying Game – Adventures over the Edge of the Wild (conosciuto da noi come L’Unico Anello – Avventure oltre le Terre Selvagge), gioco di ruolo, ovviamente, a tema Il Signore degli Anelli.

A distanza di otto anni dalla prima edizione e alla fortunata parentesi per quinta edizione di Avventure nella Terra di Mezzo, l’editore è pronto ad annunciare una nuova era per questo gioco di ruolo: la seconda edizione di The One Ring Roleplaying Game.

In questa nuova edizione, i giocatori saranno catapultati verso il termine della Terza Era, pochi anni prima della Guerra dell’Anello, e potranno vivere in prima persona gli eventi che precedono la storia narrata ne La Compagnia dell’Anello.

I giocatori, per creare il proprio personaggio, potranno scegliere tra le 11 Culture che animano la Terra di Mezzo e grazie ai 6 Callings potranno creare la propria Compagnia, le cui azioni ricopriranno un ruolo cruciale negli eventi che condurranno alla Guerra dell’Anello.

Le regole della seconda edizione aggiorneranno e organizzeranno in maniera più coerente il regolamento storico di The One Ring Roleplaying Game e saranno curate ancora una volta da Francesco Nepitello.

La linea editoriale prevederà una ricca line-up: ecco di seguito l’elenco dei manuali.

The One Ring – The Lord of the Rings Roleplaying Game sarà il manuale base e conterrà nuove illustrazioni, mappe, regole per la creazione del personaggio e tutto il necessario per avventurarsi nella Terra di Mezzo.

The One Ring – The Lord of the Rings Starter Set sarà un set introduttivo a The One Ring Roleplaying Game. La scatola conterrà un’avventura, una guida alle Montagne Nebbiose, un set di dadi, sei schede personaggio pre-generate, immagini, lettere, token e altri handouts per i giocatori.

Loremaster’s Screen and Legends of Middle-earth sarà lo schermo del Master, al cui interno sarà possibile trovare un fascicolo di 32 pagine che conterrà diverse mini avventure.

Fell Foes sarà il bestiario che conterrà tutte le creature e i nemici che i giocatori potranno affrontare durante i loro viaggi attraverso la Terra di Mezzo.

Minas Tirith – The Tower of Guard sarà la guida dicata all’omonima città, nelle sue pagine saranno descritte la città e i suoi dintorni.

The Errantries of the King, scritta da Gareth Ryder-Hanrahan, sarà una campagna ambientata a Gondor, mentre Moria – The Long Dark sarà un’avventura di esplorazione ambientata a Khazad-dûm nelle profondità delle Montagne Nebbiose.

La seconda edizione di The One Ring Roleplaying Game, verrà pubblicata tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 ed i primi contenuti che saranno messi in commercio saranno il Manuale Base e lo Starter Set.