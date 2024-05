Il Signore degli Anelli, il primo libro arriva su Audible dal 7 maggio!

Canti popolari, battaglie epiche e suggestive lingue elfiche. Questi sono solo alcuni degli elementi che popolano la saga de Il Signore degli Anelli, e dal 7 maggio avrete modo di immergervi nel mondo fantastico de La Compagnia dell’Anello, primo capitolo della trilogia di J.R.R. Tolkien, in un audiolibro imperdibile disponibile su Audible!

La Compagnia dell'Anello, perché ascoltarlo su Audible?

La voce di Massimo Popolizio darà vita a tutti gli epici personaggi che abitano l’audiolibro de La Compagnia dell'Anello, nato dal libro pubblicato da Bompiani e tradotto da Ottavio Fatica.

“Il compito per chi narra audiolibri è regalare all’ascoltatore immagini da custodire nella propria fantasia. Un film sonoro che renda credibili i personaggi e vividi i colori delle scene. In poche parole, far scoprire all'ascoltatore elementi inediti. La voce, naturalmente, diventa un elemento fondamentale in questo processo immaginifico,” ha commentato Massimo Popolizio dopo la registrazione del primo volume, anticipando la qualità altissima della produzione.

Dal 1954 Il Signore degli Anelli, la monumentale trilogia di J.R.R. Tolkien, offre profonde riflessioni e interessanti punti di vista sull'amicizia, il coraggio e la lotta tra bene e male attraverso il viaggio di Frodo Baggins e dei suoi compagni verso Mordor. Straordinarie prove e inaspettati pericoli, battaglie epiche e incontri risolutori rendono quello di Frodo uno dei viaggi più famosi e memorabili della letteratura di tutti i tempi. Leggenda e fiaba, tragedia e poema cavalleresco, il romanzo di Tolkien è in realtà un’allegoria della condizione umana che ripropone in chiave moderna i miti antichi.

Si tratta, dunque, di un ascolto imperdibile se non avete mai letto La Compagnia dell'Anello, ma, data l'immersione che solo un audiolibro è capace di offrire, è perfetto anche per coloro che già conoscono l'opera e vogliono viverla in un modo diverso dalla classica lettura.

Cos'è e come funziona Audible?

Audible è indubbiamente il miglior servizio di audiolibri in streaming sul mercato: offre più di 50.000 titoli e oltre 200.000 ore di ascolto in una vasta gamma di generi e lingue. Potrete, quindi, utilizzare il servizio anche per praticare una lingua straniera o rinfrescare le vostre competenze linguistiche, oppure semplicemente per aggiungere un sottofondo culturale alle vostre passeggiate o corse.

Avrete, dunque, accesso a un vastissimo catalogo di audiolibri e podcast da ascoltare in qualsiasi momento e su diversi dispositivi. Audible è disponibile su smartphone, tablet, computer e persino su Amazon Echo, sia online che offline, e tutto ciò senza pubblicità.

Con bestseller come Harry Potter, The Sandman e Twilight, oltre a gialli, thriller, narrativa per bambini, fantascienza, fantasy e libri appena usciti, avrete davvero l'imbarazzo della scelta su cosa ascoltare. Inoltre, troverete numerosi podcast su svariati argomenti, che vi permetteranno di scoprire nuove cose, rimanere aggiornati sulle notizie nazionali e internazionali o approfondire le vostre conoscenze su vari temi.

Quanto costa Audible?

L'abbonamento ad Audible ha un costo di 9,99 euro al mese. Questo ti permette di accedere a una vasta libreria di audiolibri e podcast. Inoltre, i nuovi utenti possono attivare una prova gratuita di 30 giorni per esplorare il servizio senza alcun costo. Ricorda che l'abbonamento prevede il rinnovo automatico, ma può essere disattivato in qualsiasi momento dalle impostazioni del tuo account.

Per celebrare l'uscita dell'audiolibro, Audible ha organizzato anche un evento che si terrà alla XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro in programma a Torino dal 9 al 13 maggio a Lingotto Fiere. Il 12 maggio alle ore 15:30, all’Arena Bookstock (PAD. 4), la Terra di Mezzo verrà ricreata al Salone grazie al live reading di Massimo Popolizio. L’attore, insieme poi allo scrittore Vanni Santoni, rifletteranno, e faranno riflettere, gli ascoltatori sui temi universali alla base dell’opera. Un appuntamento imperdibile!