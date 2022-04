L’anime In Another World With My Smartphone, distribuito anche nel nostri Paese grazie a Crunchyroll e tratto dell’omonima serie di light novel scritta da Patora Fuyuhara e illustrata da Eiji Usatsuka, edita in Giappone da Hobby Japan, sotto l’etichetta HJ Novels, riceverà una seconda stagione. La notizia è stata riportata dal sito web ufficiale dell’anime, che ha anche pubblicato un’illustrazione speciale di Eiji Usatsuka che commemora l’annuncio.

A proposito della prima stagione dell’anime In Another World With My Smartphone

La prima stagione è andata in onda per la prima volta a luglio 2017 per un totale di 12 episodi ed è stata trasmessa al di fuori del Giappone da Crunchyroll.

Lo staff ha visto Takeyuki Yanase (Himegoto, Onsen Yōsei Hakone-chan) dirigere l’anime presso Production Reed. Natsuko Takahashi (My Love Story!!) ha supervisionato e scritto le sceneggiature della serie. Toshihide Masudate (Papillon Rose), Masahiro Sekiguchi (Rainbow Days) e Miyako Nishida (Rainbow Days) sono stati accreditati come character designer e chief animation director.

Questa la sinossi:

Dopo uno strano incidente che coinvolge un fulmine che finisce per colpirlo a morte, il quindicenne Mochizuki Touya si sveglia e si trova faccia a faccia con Dio. “Ho paura di dire che ho fatto un piccolo errore…”, si lamenta il vecchio. Ma non tutto è perduto! Dio dice che può reincarnare Touya in un mondo di fantasia, e come bonus, può portare con sé il suo smartphone! Così inizia l’avventura di Touya in un nuovo, anacronistico mondo pseudo-medievale. Amici! Risate! Lacrime! Deus ex Machina inspiegabile! Parte per un’avventura piena di meraviglia, mentre viaggia distrattamente da un luogo all’altro, seguendo qualsiasi obiettivo gli venga in mente. Il sipario si alza su un racconto epico di spade, stregoneria e applicazioni per smartphone!

Per ora non abbia idea di quando potremo aspettarci di vedere la seconda stagione per cui attendiamo nuovi aggiornamenti.