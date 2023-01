Le voci erano nell’aria da settimane e finalmente è arrivata la conferma. Netflix ha appena annunciato il rinnovo per una seconda stagione di Mercoledì, serie incentrata sulla giovane protagonista della Famiglia Addams interpretata da Jenna Ortega. Lo show, che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, è arrivato sulla piattaforma di streaming il 23 novembre, macinando record di visualizzazioni.

Mercoledì

La seconda stagione di Mercoledì arriverà su Netflix

L’annuncio di Mercoledì 2 è avvenuto con un breve teaser che ripercorre il fenomeno globale della prima stagione, tra cui la presentazione italiana al Lucca Comics & Games di quest’anno assieme a Tim Burton. Nel cast della serie a interpretare gli altri iconici membri della famiglia Addams troviamo Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia Addams, Luis Guzmán in quelli di Gomez Addams e Isaac Ordonez in quelli di Pugsley Addams. La serie, creata da Al Gough e Miles Millar, è incentrata sul personaggio che dà il nome al titolo. Quest’ultima tenterà di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa. La prima stagione, composta da 8 episodi, ha visto anche il rinnovo della collaborazione tra Tim Burton e Danny Elfman, che ne ha composto la colonna sonora.

Sui possibili piani per una seconda stagione di Mercoledì si erano già espressi gli showrunner, spiegando come avessero già in cantiere delle idee per proseguire l’arco narrativo della Famiglia Addams. Nello specifico hanno sottolineato come il percorso di crescita di Mercoledì all’infuori della famiglia e il suo rapporto con Morticia sarà alquanto importante. Mercoledì ha superato il miliardo di ore di visualizzazioni solo tre settimane dopo il debutto, unendosi a Stranger Things 4 e Squid Game come terzo titolo a raggiungere questo traguardo nei suoi primi 28 giorni. La serie ha battuto il record per il maggior numero di ore visualizzate in una settimana per una serie TV in lingua inglese su Netflix – non una, ma due volte – quando ha debuttato al primo posto con un record di 341,23 milioni di ore visualizzate, e di nuovo nella sua seconda settimana con l’incredibile cifra di 411,29 milioni di ore visualizzate.