Annunciata The Legend of Vox Machina, serie esclusiva Amazon ispirata a Critical Role

Amazon Prime Video, ha rilasciato un teaser trailer di The Legend of Vox Machina, una serie animata fantasy, dalle tematiche adatte ad un pubblico decisamente adulto, la cui uscita ufficiale è prevista in 240 paesi a partire dal prossimo 4 febbraio 2022.

Basata sulla campagna Critical Role di Dungeons & Dragons, The Legend of Vox Machina ci racconta le avventure dei Vox Machina, appunto, una banda di disadattati con una fastidiosa propensione per l’alcool, le risse e la vita da balordi in generale. Nel disperato tentativo di arginare i debiti contratti, alcuni con personaggi davvero poco raccomandabili, questi improbabili eroi finiranno per divenire i salvatori del regno di Exandria, trovandosi così ad affrontare sinistri negromanti e crudeli e antiche maledizioni, mettendo così alla prova, non solo il loro coraggio e la loro abilità, ma anche il legame che li lega, gli uni agli altri.

The Legend of Vox Machina è prodotto da Amazon Studios, Critical Role e Titmouse per Amazon Prime Video. La serie vede protagonisti i fondatori di Critical Role, oltre a un cast di doppiatori formato, tra gli altri, da Laura Bailey (The Last of Us: Parte II), Taliesin Jaffe (Final Fantasy XIV), Ashley Johnson (The Last of Us), Liam O’Brien (Star Wars: The Bad Batch), Matthew Mercer (Overwatch), Marisha Ray (Final Fantasy XV), Sam Riegel (Teenage Mutant Ninja Turtles) e Travis Willingham (Marvel’s Avengers). Il cast di Critical Role è anche produttore esecutivo insieme a Brandon Auman (Star Wars: Resistance) e Chris Prynoski (Metalocalypse).

The Legend of Vox Machina sarà disponibile, in esclusiva Amazon Prime Video, a partire dal prossimo 4 febbraio.