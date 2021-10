Call of the Netherdeep, aperti i preorder per la nuova avventura della serie Critical Role

L’avidità dei mortali ha risvegliato una entità di potenza sconvolgente, che per troppo tempo è stata ritenuta sconfitta, distrutta. Per interi eoni, questo campione degli Dei è rimasto imprigionato nelle profondità buie e misteriose di Exandria. Il suo nome è stato dimenticato, così come le sue gesta eroiche. Ora però, si appresta a tornare… Questo è l’incipit di Call of the Netherdeep, la nuova, corposa, avventura della serie Critical Role per Dungeons & Dragons Quinta Edizione, che è ormai quasi pronta a fare il debutto sui nostri tavoli.

Ispirata alle campagne della famosa serie Critical Role, appunto, questa avventura inizia nelle Distese di Xhorhas conducendoci poi verso la scintillante città-oasi di Ank’Harel, nel continente di Marquet, e da lì in un misterioso regno immerso in una condizione di perenne oscurità, corruzione e dolore, noto ai più come Netherdeep. Tutto questo, mentre Ruidus, la Luna Rossa veglia, stravolgendo i destini di coloro che hanno il potere di plasmare il corso della storia.

Insomma, anche senza fare nessun tipo di spoiler, questa Critical Role: Call of the Netherdeep si prospetta come un’avventura davvero interessante, capace di mettere alla prova anche il party più scafato. Disponibile per i preordini a partire da ora, Critical Role: Call of the Netherdeep sarà rilasciata il prossimo 15 marzo 2022.

Critical Role: Call of the Netherdeep si presenterà come un supplemento davvero molto ben fornito, per quanto riguarda i contenuti che propone, quali sette capitoli di emozionanti avventure, nuove creature e oggetti magici e una mappa poster di Ank’Harel. Tanta roba davvero, che verrà messa in commercio la prossima primavera al prezzo iniziale indicato di 49.95 dollari, e che sarà in grado di fornire, oltre ovviamente all’avventura in se stessa, anche una marea di spunti a uso e consumo dei Master più smaliziai, vista la ricchezza di contenuti che offre.