Annunciate le novità dV Giochi per bambini

dV Giochi ha annunciato i titoli di alcuni giochi in scatola destinati ai più piccoli che saranno disponibili nei negozi a partire da settembre 2020. Un pieno di novità riservate ai piccoli giocatori in erba che arricchirà l’esperienza di gioco dei più piccoli con elementi educativi e divertenti.

Di seguito l’elenco delle novità dV Giochi:

Robbi Robot

La mia Prima Avventura – Missione nello spazio

La mia Prima Avventura – Viaggio nella terra del sole

Nel Regno di Fabulantica

Il Ballo in Maschera delle Coccinelle

Robbi Robot è il gioco cooperativo ideato da Reinhard Staupe e adatto per famiglie e bambini da 5 anni in su (da 2 a 6 giocatori) in cui la chiave del gioco sarà sviluppare un senso comune per il tempo e per la velocità. Il gioco infatti stimola il gioco di squadra, la concentrazione e la capacità di creare empatia con altri membri del gruppo.

I giocatori dovranno lavorare insieme per condurre Robbi Robot al suo obiettivo, attraverso un percorso costellato di oggetti, cercando di scoprire di quanto si è mosso il robot e su quale oggetto Robbi Robot si è fermato.

Robbi Robot sarà disponibile a partire da settembre 2020 e avrà un prezzo di 10,90 euro.

La mia prima avventura: Missione nello spazio e Viaggio nella terra del sole

Due nuovi librigame della collana La mia prima avventura. In questi due nuovi libri interattivi, Roméo Hennion e Arnaud Boutle guideranno i bambini in due avventure nello spazio e in mezzo alla savana.

Come le due precedenti uscite (Alla Ricerca del Drago e Il Tesoro di Atlantide) anche queste due nuove avventure saranno caratterizzate dalla particolare cartotecnica e design che permetterà ai bambini di scegliere di volta in volta il percorso necessario a portare a termine una grande impresa.

Missione nello spazio e Viaggio nella terra del sole saranno disponibili a partire da settembre 2020 e avranno un prezzo di 17,90 euro l’uno.

Nel regno di Fabulantica

Un incantesimo andato storto obbliga tutti gli abitanti di Fabulantica a nascondersi nelle torri in attesa di aiuto.

I giocatori dovranno aiutare gli abitanti utilizzando i diversi mezzi di trasporto a loro disposizione. Il giocatore che riuscirà a guadagnare per primo tre monete d’oro vincerà la partita.

Il gioco, ideato da Marco Teubner è adatto a 2-5 giocatori dai 6 anni in su, ed è indicato per esercitare la memoria, stimolando lo sviluppo della funzione cognitiva.

Nel regno di Fabulantica sarà disponibile a partire da ottobre 2020 e avrà un prezzo di 26,90 euro.

Il ballo in maschera delle coccinelle

Il ballo in maschera delle coccinelle è un gioco in scatola cooperativo, ideato da Peter-Paul Joopen e indicato per 2-6 giocatori dai 4 anni in su, dove lo scopo del gioco sarà riuscire ad arrivare al ballo in maschera prima delle formiche. Ogni ballo in maschera che si rispetti richiederà dei vestiti favolosi e per indossarli le coccinelle dovranno scambiarsi a vicenda set di puntini colorati per abbellire il proprio guscio.

Il gioco funzionerà grazie a delle combinazioni magnetiche, permettterà così di vestire a festa le diverse coccinelle.

Il ballo in maschera delle coccinelle aiuterà i bambini ad esercitare la memoria, allenare la coordinazione occhio-mano e soprattutto a collaborare con gli altri per fare gioco di squadra.

Il ballo in maschera delle coccinelle sarà disponibile a partire da ottobre 2020 e avrà un prezzo di 26,90 euro.