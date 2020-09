Annunciato il libro illustrato di Magic The Gathering: Legends: A Visual History

Wizards Of The Coast ha annunciato l’uscita di un nuovo libro illustrato di Magic The Gathering: si tratta di Legends: A Visual History ed esplorerá la vasta storia del mondo di gioco che va avanti da piú di trent’anni.

Il libro Legends: A Visual History é stato scritto dal giornalista Jay Anneli, in collaborazione con Wizards Of The Coast, ed esplorerá la lunga mitologia del mondo di gioco ci Magic The Gathering, con diverse illustrazioni che aiuteranno il lettore a conoscere il mondo di Dominaria e tutti coloro che lo abitano.

“Il mondo di Magic The Gathering ospita molti personaggi e creature fantastici, ma forse nessuno è così intrigante come le sue leggende. Draghi leggendari, demoni, angeli, goblin, vampiri, tritoni, maghi e altro ancora vagano per il multiverso. Questi personaggi rimandano alla storia primordiale di Magic, essendo stati introdotti in uno dei primi set di carte di Magic (Legends del 1994); nuove leggende e storie epiche sulla tradizione e sul campo di battaglia continuano ad essere raccontate fino ai giorni nostri. Magic The Gathering: Legends mette in mostra riproduzioni di alta qualità di carte leggendarie di tutta la storia del gioco, in molti casi per la prima volta al di fuori della cornice della carta, insieme alle storie di accompagnamento scritte da Jay Annelli. Questa collezione offre anche informazioni esclusive sull’arte e la mitologia dietro alcune delle leggende più potenti, popolari e durature di Magic The Gathering, tra cui Niv-Mizzet, i titani Eldrazi, Edgar Markov, la regina Marchesa e molti, molti altri.”

Magic: The Gathering: Legends: A Visual History sará ufficialmente in vendita dal 27 Ottobre 2020.