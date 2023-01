Non è un caso se il prossimo film del Marvel Cinematic Universe è stato intitolato Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nonostante il trailer si focalizzi principalmente su Scott Lang (Paul Rudd) e Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), non possiamo ignorare come Hope Van Dyne (Evangeline Lily) sia parte integrante della figura di Ant-Man. Un ruolo che è stato premiato già nel secondo film dedicato al piccolo Vendicatore, dove è stata inserita anche una menziona a Wasp nel titolo, a dimostrazione dell’importanza di Wasp nel Marvel Cinematic Universe.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania valorizzerà l’importanza di Wasp nel Marvel Cinematic Universe?

Dopo esser stata inizialmente una figura mentoriale e poi interesse sentimentale di Scott Lang nel primo Ant-Man, nel secondo capitolo delle avventure di Ant-Man abbiamo visto una maggior rilevanza di Hope Van Dyne. Non solo siamo stati testimoni della ricostruzione del suo rapporto con il padre, Hank Pym (Michael Douglas), ma la abbiamo seguita in un’avventura che la ha condotta al ritrovamento della madre Janet (Michelle Pfeiffer), dispersa da anni nel Regno Quantico, tramite un salvataggio che ha ricompattato il la sua famiglia.

Una crescita importante per l’eroina marveliana, come ha osservato la sua interprete, Evangeline Lily, durante un’intervista con Fandango:

Si tratta di una persona completamente diversa da quando la abbiamo incontrata la prima volta in Ant-Man. Al tempo era chiusa, algida, molto isolata. Aveva il cuore spezzato sin da quando era adolescente, e si era costruita una corazza. Ma nel viaggio compiuto in questi film, ha permesso veramente al ghiaccio attorno al suo cuore di sciogliersi, riscostruendo il rapporto con il padre, salvando la madre dal Regno Quantico e innamorandosi. Anche assumendo il ruolo di matrigna per Cassie (Cassie Lang, la figlia di Scott, NdR). Quindi ora la sua vita è esattamente all’opposto di dov’era quando la abbiamo conosciuta, è ricca di intimità e relazioni, ha tutto il successo che ha sempre sognato e una sua super-tuta. Insomma, nulla può scalfirla ora, è sul tetto del mondo

Questo ripasso dell’evoluzione di Wasp nel Marvel Cinematic Universe può rivelarsi vitale per Ant-Man and the Wasp: Quantumania. È risultato evidente dal final trailer del film come Scott sarà tentato da Kang, che facendo leva sul tempo perduto della sua vita, tra detenzione e anni rubati da Thanos, tenterà di portare dalla sua parte il piccolo Vendicatore, portandolo anche a rimettere in discussione la sua figura supereroica pur di riscrivere la propria esistenza. In questo piano machiavellico di Kang saranno quindi messi a dura prova anche i suoi sentimenti personali, specialmente quelli per Hope, che potrebbe divenire una bussola morale per le scelte che Scott dovrà affrontare.

