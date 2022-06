Dal piccolo schermo al mondo reale il passo è definitivamente breve. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al primo “vero” Squid Game organizzato da Netflix: un reality televisivo dal nome Squid Game: The Challenge, basato sulla serie coreana diventata una hit in tutto il mondo.

Saranno 465 i partecipanti (proprio come nella serie) a contendersi l’astronomico premio di 4,65 milioni di dollari, il più ricco di sempre. Come si evince dal comunicato pubblicato sul sito ufficiale, le iscrizioni sono valide per concorrenti di ogni parte del mondo, che dovranno affrontare una serie di giochi ispirati allo show. Un vero e proprio esperimento sociale che sicuramente farà discutere.

Ovviamente, ci tengono a specificare i produttori, che si vinca o si perda tutti i giocatori ne usciranno incolumi. Squid Game: The Challenge sarà un programma composto da 10 puntate e le riprese avranno luogo in Inghilterra. Ancora nessun dettaglio sulla possibile data della messa in onda.

L’annuncio di questo reality arriva a pochi giorni di distanza dalla conferma della seconda stagione di Squid Game, arrivata con un teaser poster. Nei nuovi episodi torneranno Gi-Hun (Lee Jung-jae), protagonista assoluto della prima stagione, e il villain mascherato Front Man, nei cui panni si cela Lee Byung-hun.

Squid Game è un drama coreano che racconta le vicende di un gruppo di 456 persone indebitate, finite a sfidarsi a mortali giochi nella speranza di vincere un enorme premio in denaro. Lo show è arrivato su Netflix il 17 settembre 2021 diventando tra i più visti di sempre.

Una grande vittoria morale per il creatore e ideatore Hwang Dong-hyuk, che ha impiegato ben 12 anni per portare alla luce il suo progetto dopo essere stato più volte contestato e rifiutato.