Aperto il casting per nuovi ruoli del live-action Avatar: The Last Airbender

Il live-action di Avatar: The Last Airbender di Netflix inizierà la produzione tra meno di un mese a Vancouver. Co-creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, la serie animata è stata uno dei cartoni più popolari della metà degli anni 2000. La serie ha generato una serie spin-off altrettanto popolare nel 2012 conosciuta come The Legend of Korra entrambi i quali sono in streaming su Netflix nella maggior parte delle regioni del mondo, mentre i graphic novel, che potete recuperare su Amazon, sono pubblicati in Italia dalla casa editrice Tunué.

Ora Netflix, dopo aver scelto i quattro protagonisti principali di Avatar: The Last Airbender, ovvero Aang, Katara, Sokka e Zuko (leggete anche questo nostro articolo per scoprirne di più) è in procinto di scegliere diversi ruoli ricorrenti e guest star.

Alla ricerca di nuovi attori per Avatar: The Last Airbender

Secondo quanto riportato da The Illuminerdi sono sei i ruoli aggiuntivi attualmente in fase di casting. Il primo attore a essere in fase di scelta è un uomo dell’Asia orientale tra i 50 e i 60 anni, presumibilmente lo zio del principe di fuoco Zuko, Iroh. Secondo la descrizione del personaggio, il personaggio in questione è un ex allenatore di atletica di alto livello che ora è in pensione e “si prende il tempo per annusare le rose e gustare i piaceri della vita“.

In fase di casting anche qualcuno per il ruolo di Firelord Ozai. La descrizione del personaggio regolare della serie dice che è adatto a un uomo dell’Asia orientale sulla quarantina, che è descritto come l’intenso amministratore delegato di una grande società con standard perfezionistici che crede che tutti intorno a lui debbano essere all’altezza. È anche noto per essere disposto a sacrificare tutto per il potere, compreso il suo matrimonio, mentre prepara i suoi figli ad adottare la sua personalità spietata e la sua visione del mondo.

Netflix sta anche cercando di ingaggiare un’attrice di 15-16 anni di origine asiatica che si pensa possa essere la principessa Azula. La descrizione del personaggio la presenta come una giovane donna determinata e ambiziosa, che si è allenata tutta la vita per essere all’altezza dell’eredità di suo padre. Il personaggio è anche noto per esercitare la sua spietatezza verso chiunque veda come una concorrenza, compresi i membri della sua stessa famiglia.

Ulteriori ruoli in fase di casting includono un ruolo pensato per un uomo dell’Asia orientale sui 60 anni, che servirà come guest star ricorrente e potrebbe essere il personaggio Gyatso; un uomo dell’Asia orientale sui 40 anni per un’altra guest star ricorrente e un personaggio regolare della serie che è appropriato per un uomo sui 30 anni di eredità dell’Asia orientale ed è descritto come se si fosse arruolato nella Marina quando era un adolescente. Si ipotizza che la guest star ricorrente o il personaggio regolare della serie potrebbe essere l’ammiraglio Zhao, ufficiale della Fire Nation Navy.

Vi ricordiamo che la trama del live-action di Avatar: The Last Airbender ripercorrerà le stesse avventure della sua controparte animata: