Apollo 10 1/2: Jack Black e Zachary Levi nel film di Linklater

Richard Linklater è pronto a salpare sulla piattaforma Neflix con il suo terzo film d’animazione, “Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure”.

La pellicola fantascientifica del cineasta della trilogia di Before Sunrise e Boyhood è descritta come un ibrido innovativo di immagini disegnate a mano e animate al computer.

Netflix ha intanto prontamente annunciato il cast completo che sarà guidato da Jack Black (Jumanji: The Next Level) e dalla stella di Shazam! Zachary Levi, oltre a Glen Powell, Josh Wiggins, Milo Coy, Lee Eddy, Bill Wise, Natalie L’Amoreaux, Jessica Brynn Cohen, Sam Chipman e Danielle Guilbot.

L’attore Jack Black conferma così, perciò, il sodalizio che lo vede legato a Linklater, dopo School of Rock e Bernie.

A fare da sfondo al film la storica missione dell’Apollo sulla Luna nel 1969.

Ispirandosi alla sua infanzia a Houston, Texas, il regista cercherà di raccontare l’allunaggio attraverso prospettive differenti che si intrecciano: da un lato la visione dell’astronauta e del controllo della missione, dall’altra la visione dell’evento vissuto dal punto di vista di un bambino che fantastica di essere sull’Apollo, lontano dalla vita grigia di periferia.

Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure, scritto e diretto da Richard Linklater, sarà una coproduzione di Detour FilmProductions e Submarine di Linklater con Tommy Pallotta, Mike Blizzard, Femke Wolting e Bruno Felix come produttori.

In merito alla pellicola, il regista ha rilasciato una nota:

Anni fa mi è venuto in mente che questo fosse un film che dovevo realizzare. Io ero lì, sia sotto l’aspetto cronologico che in termini di prossimità all’evento. Al tempo frequentavo la terza elementare. Il nostro stile d’animazione unico consente di evocare un mondo ormai lontano. Al tempo stesso si propone l’espressione fluida e giocosa della memoria e dell’immaginazione. Si è trattato di un viaggio divertente e creativo. Abbiamo incorporato vari elementi, come la grafica 3D e il live-action.