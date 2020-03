Zachary Levi spera di realizzare un film sequel di Chuck

Zachary Levi, l’attore recentemente protagonista della saga della DC Extendend Universe Shazam e della serie The Marvelous Mrs. Maisel, ha appena dichiarato di non aver perso ancora le speranze di realizzare un film sequel della fortunata serie Chuck, andata in onda sulla NBC dal 2007 al 2012, per 5 stagioni.

Chuck si concentrava sulle storie di Chuck Bartwoski (Levi), un imbranato ventiseienne di Burbank che un giorno, aprendo una mail, vedrà impiantato nel suo cervello, da un supercomputer neuronale, l’intero database governativo, una trasmissione che si attiva automaticamente alla vista di volti e voci presenti nei fascicoli segreti e che spingerà la CIA ad assoldare il ragazzo come analista speciale.

Lo show, nato da un’idea di Chris Fredak e prodotto dallo showrunner Josh Schwartz (The OC, Hart of Dixie, Gossip Girl, The Carrie Diaries), nonostante i primi bassi ascolti dovuti ad una infelice scelta di palinsesto e a una breve sospensione degli episodi a causa dello sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of America nel 2007, è diventata via via un piccolo cult fra gli appassionati seriali, posizionandosi nel 2010 tra i primi venti programmi nella SocialSenseTV ratings, classifica che tiene conto della popolarità degli show statunitensi nelle interazioni tra gli utenti attraverso i principali social media, come blog e forum.

Durante una diretta Instagram, Zachary Levi ha voluto fare appello a Chris Fedak, sostenendo che proprio questo sia il momento giusto per un revival, riportando Chuck sullo schermo cinematografico, con inclusi i suoi storici co-protagonisti Adam Baldwin (il maggiore John Casey), Yvonne Strahovski (Sarah Walker), Sarah Lancaster (Elli Bartwoski) e Joshua Gomez (Morgan Grimes, il migliore amico di Chuck).

L’attore, rivolgendosi poi ai suoi fan, ha aggiunto:

Non c’è realmente niente da dire su Chuck tranne che sto ancora cercando di realizzare quel film. Adorerei farlo e ho parlato con Yvonne Strahovski, Adam Baldwin, Joshua Gomez, Ryan McPartlin e Sarah Lancaster. Ne ho parlato con tutti, persino quando abbiamo finito di girare l’ultima stagione, più o meno dicendo ‘Se riuscissimo a far realizzare questa cosa, sareste disposti a tornare sul set?’. Tutti sembravano a favore e vogliono che accada. Devo capire come poterci riuscire. Devo avere la sceneggiatura giusta. Adorerei veder coinvolto Chris Fedak… Chris Fedak, se stai guardando questo video, ora è il momento giusto per scriverlo!