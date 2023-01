Vi siete abbonati ad Apple TV Plus, ma per una serie di motivi non volete più rinnovare l’abbonamento? Non abbiate timore, come tutti i principali servizi di streaming anche Apple TV+ permette di disattivare il rinnovo automatico dell’abbonamento in qualsiasi momento e senza alcun costo aggiuntivo. Non serve dare alcuna comunicazione preventiva o contattare l’assistenza, poiché la procedura è molto semplice, rapida e immediata e in questo articolo vi spieghiamo proprio come fare.

Apple TV Plus: ecco come disattivare l’abbonamento

Costi e precisazioni su abbonamento

Prima di spiegarvi i procedimenti per disdire l’abbonamento a Apple TV Plus, è giusto un attiamo comprendere i costi. Allora per utilizzare Apple TV+ è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 6,99 euro al mese e 7 giorni di prova gratuita iniziale (o per 3 mesi se acquistate un nuovo dispositivo Apple e attivate la promozione entro 90 giorni). Tuttavia è presente un’altra tipologia di abbonamento denominata Apple One che, con una singola sottoscrizione, permette agli utenti di accedere a ben 5 servizi di Apple:

Apple TV+ : la piattaforma di streaming di film e serie TV;

: la piattaforma di streaming di film e serie TV; Apple Music : per ascoltare e scaricare numerosi brani;

: per ascoltare e scaricare numerosi brani; Apple Arcade : un servizio che include più di 200 giochi;

: un servizio che include più di 200 giochi; iCloud+ : uno spazio per conservare le foto, i video, i file e molto altro;

: uno spazio per conservare le foto, i video, i file e molto altro; Apple Fitness+ (incluso solo nel piano “Premium”): il servizio di fitness che consente di controllare in diretta i dati delle vostre performance e monitorare gli allenamenti. Sono disponibili tre piani di abbonamento: Individuale : 16,95 euro al mese con 50GB di iCloud+;

: 16,95 euro al mese con 50GB di iCloud+; Famiglia : 22,95 euro al mese con 200GB di iCloud+;

: 22,95 euro al mese con 200GB di iCloud+; Premium: 31,95 euro al mese con 2TB di iCloud+.

Come tutti i principali servizi di streaming, comunque, anche Apple TV+ non prevede vincoli e si può disdire in qualsiasi momento a costo zero. Ricordatevi, però, che c’è una differenza tra disdire l’abbonamento e disdire la prova gratuita di Apple TV+. Nel primo caso, infatti, è possibile continuare ad accedere al servizio fino alla scadenza naturale della sottoscrizione esistente; nel secondo caso, invece, si perde immediatamente l’accesso a Apple TV+ e al periodo rimanente della prova gratuita.

Come si disattiva l’abbonamento?

Per disdire Apple TV Plus ed evitare che la sottoscrizione si rinnovi automaticamente, potete seguire varie strade a seconda dei dispositivi da voi posseduti.

PC e browser Web

Se volete annullare Apple TV+ dal vostro PC o da qualsiasi browser Web (se avete un dispositivo Android su cui usate Apple Tv+ dovrete obbligatoriamente seguire questa guida), vi basterà andare nel sito ufficiale di Apple TV Plus ed eseguire l’accesso con l’ID Apple al quale avete associato l’abbonamento. Una volta effettuato il login, cliccate sulla vostra foto profilo presente in alto a destra e selezionate la voce Impostazioni tra quelle presenti. Qui vi comparirà una pagina con tutte le impostazioni di Apple TV+ (potrebbe esservi richiesto di eseguire nuovamente l’accesso con il vostro ID Apple). A questo punto scorrete fino in fondo per cercare la voce Gestisci relativa alla sezione Abbonamenti. Entrati qui dentro vi basterà cliccare sul pulsante Annulla abbonamento (o la prova gratuita), confermare e avrete concluso l’operazione.

iTunes o applicazione Musica di Mac

Se invece voleste annullare l’abbonamento tramite iTunes o dall’applicazione Musica di macOS, allora vi basterà andare nel menu Account, poi Visualizza account dei software collegati e, dopo aver eseguito l’accesso al vostro ID Apple, scorrete fino al termine della pagina e cliccate su Gestisci relativo alla sezione Abbonamenti. Cercate la voce Apple TV+, poi premete sul link Modifica e cliccate sul pulsante Annullare l’abbonamento (o la prova gratuita) e confermate.

iPhone o iPad

Uno dei metodi più rapidi per disdire Apple TV+ è, comunque, quello che prevede l’uso di un iPhone o di un iPad. Infatti nelle impostazioni di iOS e iPadOS è presente una voce rapida che permette di visualizzare e gestire tutti gli abbonamenti collegati al proprio ID Apple. Pertanto accedete alla Home del vostro dispositivo, cercate l’applicazione Impostazioni e fate tap sul vostro nome (se non vi compare, effettuate il login con il vostro ID). Dopodiché selezionate la voce Abbonamenti dal menu che si apre e selezionate Apple TV+. A questo punto non vi resta che premere il relativo pulsante per annullare l’abbonamento o la prova gratuita e dare conferma.

Apple TV

Infine se dovesse apre un’Apple TV, ovviamente, potrete disdire l’abbonamento anche da lì. Accedete all’applicazione Impostazioni e andate su Utenti e account. Qui fate attenzione che alla voce iCloud ci sia l’ID Apple con il quale avete sottoscritto l’abbonamento ad Apple TV Plus, in caso contrario dovrete eseguire il login. Dopodiché cercate il vostro nome sempre nella sezione Utenti e account. Qui andate su Abbonamenti, selezionate Apple TV+ e premete sul pulsante per annullare l’abbonamento o la prova gratuita. Dopo aver confermato, anche in questo caso avrete disdetto il vostro abbonamento.