Microsoft vuole portare su iOS una funzione esclusiva di Pixel e Galaxy

Per migliorare l'esperienza degli utenti sul sul browser, Microsoft Edge su iOS sta attualmente testando due nuove funzionalità interessanti: "Circle to Copilot" e "Chat with image using Copilot".

Copilot è un assistente basato sull'intelligenza artificiale integrato in Microsoft Edge che offre diverse funzionalità utili agli utenti. Una delle nuove funzioni è "Circle to Copilot", che consente agli utenti di eseguire ricerche basate su AI semplicemente disegnando un cerchio sullo schermo. Questa funzionalità è simile a "Cerchia e cerca" di Google, ma utilizza l'assistente Copilot di Microsoft per fornire risultati di ricerca pertinenti.

Per attivare "Circle to Copilot" su Edge per iOS, gli utenti devono prima abilitare manualmente una flag sperimentale nelle impostazioni del browser. Una volta attivata, la funzione può essere utilizzata tenendo premuto il pulsante Copilot nella barra degli strumenti del browser. Quando attivata, basta disegnare un cerchio sullo schermo e Copilot caricherà qualsiasi contenuto visibile all'interno del cerchio per ulteriori azioni, come eseguire una ricerca o la spiegazione di un'immagine.

Oltre a "Circle to Copilot", un'altra funzionalità in fase di test è "Chat with image using Copilot". Questa funzione consente agli utenti di interagire con Copilot utilizzando immagini: gli utenti possono fare clic sull'icona della fotocamera nella finestra di Copilot e scegliere tra diverse opzioni, come chiedere a Copilot di spiegare l'immagine o cercare immagini simili su Bing.

Attualmente, queste funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e possono presentare alcune limitazioni, ma si prevede che ulteriori dettagli e miglioramenti verranno rilasciati nei prossimi mesi.