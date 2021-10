Aquaman: King of Atlantis, online i primi minuti della serie animata HBO

HBO Max ha diffuso in rete i primi quattro minuti di Aquaman: King of Atlantis, serie animata incentrata sul noto personaggio del mondo DC Comics e che debutterà sulla piattaforma di streaming il 14 ottobre. Il primo capitolo è intitolato “Dead Sea”.

La serie, prodotta dal regista James Wan, avrà un tono più leggero e spensierato rispetto al film con protagonista Jason Momoa e sarà la giusta occasione per esplorare un nuovo lato del re di Atlantide.

Questa la sinossi ufficiale: La mini-serie animata in tre parti inizia con il primo giorno di lavoro di Aquaman come re di Atlantide e ha un sacco di cose da fare. Fortunatamente, ha i suoi due consiglieri reali a sostenerlo – Vulko lo studioso e Mera la principessa guerriera che controlla l’acqua. Tra il trattare con abitanti di superficie senza scrupoli, malvagi anziani dall’aldilà del tempo e il suo stesso fratellastro che vuole spodestarlo, Aquaman dovrà essere all’altezza della sfida e dimostrare ai suoi sudditi, e a se stesso, che è l’uomo giusto per il tridente!

Aquaman sbarca su HBO Max

A prestare la voce di Aquaman ci penserà Cooper Andrews (Jerry di The Walking Dead), affiancato da Mera (Gillian Jacobs di Community) e Vulko (Thomas Lennon di Reno 911. Il secondo capitolo, Primordius, uscirà il 21 ottobre, mentre il terzo, Tidal Shift, sarà pubblicato il 28 ottobre.

Vi ricordiamo che attualmente è in fase di produzione il sequel del film uscito nel 2018, intitolato Aquaman and The Lost Kingdom, di cui Jason Momoa ha condiviso alcune immagini su Instagram.

James Wan ha stuzzicato i fan, spiegando come potranno aspettarsi elementi più horror e dark, essendosi fortemente ispirato a Terrore nello spazio 8 (“Planet of the Vampires”) un’avventura horror spaziale del 1965 che narra la storia di due navi che atterrano su un pianeta misterioso, ma i due equipaggi vengono posseduti da un male sconosciuto.

L’uscita del sequel è fissata al 16 dicembre 2022 e i fan sperano di avere nuove informazioni in occasione del prossimo DC Fandome, in programma il 16 ottobre.

In attesa della serie animata di Aquaman, potete recuperare il Blu-Ray in 4K del primo film. Lo trovate, a un prezzo accessibile, seguendo questo link.