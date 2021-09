Jason Momoa mostra ai fan i nuovi costumi di Aquaman

Jason Momoa questa domenica ha mandato letteralmente i fan in fibrillazione quando ha condiviso sul suo account Instagram, la foto del suo nuovo costume di Aquaman che indosserà nel prossimo film DC dedicato al Re di Atlantide intitolato Aquaman and the Lost Kingdom, attualmente in fase di produzione e previsto nelle sale il 16 dicembre 2022.

Jason Momoa scrive così su Instagram:

“Secondo giro. Nuovo costume. Più azione. #aquaman Aloha.”

Aquaman and the Lost Kingdom: quello che sappiamo sul nuovo film DC

Aquaman and the Lost Kingdom vede il ritorno dei vecchi personaggi del primo film di Aquaman. Oltre a Jason Momoa che riprende il suo ruolo di Arthur Curry, alias Aquaman, tornano Dolph Lundgren che riprende il ruolo di re Nereus, Amber Heard nei panni della Principessa Mera, Patrick Wilson nel ruolo di Ocean Master e Yahya Abdul-Mateen II che tornerà nel costume di Black Manta.

James Wan sta producendo il sequel insieme a Peter Safran, con David Leslie Johnson-McGoldrick che torna a scrivere la sceneggiatura.

Per quanto riguarda quello che dobbiamo aspettarci da Aquaman and the Lost Kingdom sono più elementi horror e nuovi mondi inesplorati, come confermato qualche tempo addietro dal regista James Wan, noto per i capolavori horror Saw, Insidious e The Conjuring.

Non solo. Aquaman and the Lost Kingdom è fortemente ispirato a Terrore nello spazio 8 (“Planet of the Vampires”) un’avventura horror spaziale del 1965 che narra la storia di due navi che atterrano su un pianeta misterioso, ma i due equipaggi vengono posseduti da un male sconosciuto.

Il primo Aquaman, uscito nel dicembre 2018, ha incassato più di 1 miliardo di dollari, un record che lo ha fatto diventare l’unico film DC a raggiungere questo traguardo oltre alla trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Tenendo conto delle premesse non è da escludere che il suo sequel potrebbe battere un nuovo record.

