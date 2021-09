James Wan si era già messo al lavoro per produrre una nuova miniserie animata in tre parti basata su Aquaman per HBO Max, e molti forse si aspettavano di vedere qualcosa sulla scia del lavoro di Wan sui film di Aquaman. Sembra però che il taglio di Aquaman: King of Atlantis sarà qualcosa di molto diverso rispetto ai film che vedono Jason Momoa vestire i panni dell’eroe DC.

Il trailer di Aquaman: King of Atlantis, la trilogia animata HBO Max

HBO Max ha da poco pubblicato il primo trailer di Aquaman: King of Atlantis, dandoci un primo assaggio della sua interpretazione brillante, audace e incredibilmente cinetica di Aquaman (doppiato i inglese da Cooper Andrews, Jerry in The Walking Dead) e dei suoi fidati amici Mera (Gillian Jacobs di Community) e Vulko (Thomas Lennon di Reno 911). La serie inizia parlandoci di Arthur e del suo primo giorno nel ruolo di re di Atlantide, tenendo presente che dovrà unire i suoi doveri di sovrano con quelli che derivano dall’essere anche un potente supereroe.

Il tono generale di Aquaman: King of Atlantis è leggero e spensierato, ricordando a tratti altre serie animate come ThunderCats, il che non deve stupire, poiché Victor Courtright, voce originale di Snarf di ThunderCats Roar, è uno degli showrunner della trilogia, insieme a Marly Halpern-Graser di Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles, ed entrambi ne saranno i produttori esecutivi insieme a James Wan. Forse, questa visione potrebbe dispiacere ai fan che si aspettano un taglio diverso e più serioso dei primi giorni del dominio di Atlantide di Aquaman, ma, questo potrebbe non avere troppa importanza, se il risultato finale sarà abbastanza divertente!

E ora, eccovi il trailer di lancio ufficiale di Aquaman: King of Atlantis!

Aquaman: King of Atlantis, che vede anche Dana Snyder di Jellystone nei panni di Orm, sarà suddiviso in 3 episodi settimanali e distribuito su HBO Max dal 14 ottobre.

