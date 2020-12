Aquaman questa sera in prima TV su Canale 5

È un martedì sera tutto all’insegna della DC. Non solo il red carpet virtuale di Wonder Woman 1984, ma anche Aquaman che debutta in prima tv assoluta su Canale 5 dalle 21.45 circa!

Stiamo parlando ovviamente del film del 2018 diretto da James Wan (The Conjuring) che vede nei panni dell’eroe Jason Momoa affiancato da Willem Dafoe, Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Ludi Lin e Temuera Morrison.

Aquaman racconta la storia di Arthur Curry (Jason Momoa), supereroe già conosciuto ai tempi di Justice League (mostrato però, per la prima volta, nel corso di Batman V Superman), e diviso a metà tra il mondo di superficie e quello sottomarino. Arthur, infatti, è metà umano e metà atlantideo avendo ereditato il sangue disua madre, la Regina Atlanna (Nicole Kidman), scappata sulla terraferma in fuga da un matrimonio combinato.

Innamoratasi del solitario guardiano di un faro, Atlanna intreccerà una lunga storia d’amore, che porterà alla nascita di Arthur, vissuto sulla terraferma con suo padre, e dunque considerato indegno al trono dagli abitanti del mare.

Trono che però, ben presto, si troverà a dover reclamare, viste le folli mire di conquista e distruzione del fratellastro di Arthur, Orm (Patrick Wilson), che spalleggiato da Re Nereus (Dolph Lundgren) sferrerà un attacco alla superficie cominciando a gettare le basi per una devastante guerra di conquista.

Aquaman 2 dovrebbe entrare presto in fase di pre-produzione come riferito dallo stesso James Wan la DC FanDome dello scorso agosto. Il regista ha detto di essere entusiasta del fatto di poter continuare il viaggio degli eroi e di espandere il mondo creato con il primo film. Il regista ha continuato dicendo che Aquaman 2 sarà un po’ più serio e sarà più “attuale” rispetto a quello che accade nel mondo.

Wan ha proseguito dicendo che ci saranno nuovi mondi inesplorati da scoprire per questo secondo capitolo.

Ad un domanda specifica riguardante il ritorno degli elementi horror visti anche nel primo film, Wan ha risposto:

Direi di sì. Il primo film aveva un tocco della mia sensibilità per l’horror, per quanto riguarda la sequenza della Fossa, perciò direi che ci saranno elementi horror anche nel sequel. Credo sia qualcosa che fa così parte di me che viene fuori naturalmente in questo tipo di film. E soprattutto in un film come Aquaman dove la storia si svolge in questi mondi sottomarini che possono essere molto spaventosi. Quindi, naturalmente, il mio amore per il genere horror si vede semplicemente nell’agganciarmi alle possibilità che il film offre e dare loro un po’ della mia ricetta più spaventosa.