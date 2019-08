Aquarius Camus EX O.C.E., una versione manga in edizione limitata

Aquarius Camus, conosciuto in Italia con il nome di Aquarius, è il nuovissimo annuncio di Tamashii Nations per la linea Saint Cloth Myth EX dedicata alle armature d'oro in versione O.C.E.

Aquarius Camus, conosciuto in Italia con il nome di Aquarius, è il nuovissimo annuncio di Tamashii Nations per la linea Saint Cloth Myth EX dedicata alle armature d’oro in versione O.C.E., tale acronimo sta ad indicare Original Color Edition e si ispira nelle colorazioni alle tavole del papà dei Cavalieri dello Zodiaco, il maestro Masami Kurumada. Camus dell’Acquario, o più semplicemente Aquarius nel doppiaggio televisivo italiano, è uno dei personaggi dei manga e degli anime dell’universo fantastico di I Cavalieri dello zodiaco (Saint Seiya in originale), nato dal mangaka Masami Kurumada. Oltre al manga classico di Kurumada e ai suoi adattamenti, egli compare anche in altre opere, come due film d’animazione, altri manga, un film CGI e la serie ONA Saint Seiya: Soul of Gold. È il Gold Saint (o Cavaliere d’oro) appartenente alla costellazione dell’Acquario del XX secolo, oltre che uno degli Spectre di Ade (sebbene serva solo apparentemente il Dio dell’Oltretomba). Caratteristica particolare del personaggio è quella di padroneggiare le energie fredde, abilità che ha tramandato anche al suo allievo Hyoga del Cygnus (o Cristal il Cigno nel doppiaggio italiano), uno dei Bronze Saints protagonisti della serie classica. La serie Myth Cloth è composta da action figure, tutte tratte dal brand Saint Seiya – per i profani I Cavalieri dello Zodiaco – con armatura in metallo removibile e componibile anche a segno Zodiacale. Il fascino di questa linea sta proprio nella duplice modalità del poter scegliere se montare armatura su personaggio o a totem. Aquarius Camus sarà alto circa 18 cm, leggermente più di un normale Myth Cloth, questa edizione oltre ad avere una estrema posabilità sarà dotata di diverse mani e volti intercambiabili. Il suo prezzo sarà di 9,900 Yen con uscita fissata per Ottobre 2019. Attenzione però perché questo prodotto sarà una edizione molto limitata che sarà disponibile alla vendita solo presso la fiera Tamashii Nations 2019. Sono già tanti i Myth Cloth disponibili, ve ne segnaliamo qualcuno al seguente link. Clicca Qui