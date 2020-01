Aquelarre arriverà in Italia grazie a Raven Distribution

Arriva la prima novità del 2020 per Raven Distribution, si tratta del gioco di ruolo spagnolo Aquelarre. La notizia è stata diffusa dall’editore sulla sua pagina facebook.

Aquelarre è un gioco di ruolo medievale fantasy ideato da Ricard Ibáñez ed edito dalla spagnola Joc Internacional nel 1990, diventando così il primo gioco di ruolo prodotto interamente in Spagna.

Aquelarre utilizza un sistema di gioco derivante dal set di regole base per RuneQuest di Chaosium, dove a fronte di un tiro con i dadi percentuali occorre sempre ottenere un risultato inferiore al punteggio abilità per avere successo in una determinata prova.

In fase di creazione del personaggio sarà possibile scegliere una classe, la quale darà accesso a determinate abilità e competenze.

L’ambientazione di Aquelarre sarà una rilettura in chiave fantasy della Penisola Iberica a cavallo tra il tredicesimo e quattordicesimo secolo, caraterizzata da un rigido sistema di classi sociali e scossa da guerre tra i diversi regni, malattie, povertà, superstizioni, magia oscura e demoni.

L’atmosfera cupa del setting e la credenza diffusa che vuole la magia come uno strumento dei demoni renderà quest’ultima una pratica assai sconveniente. La magia potrebbe rivelarsi una via facile per risolvere i problemi che potrebbero presentarsi in gioco, tuttavia la complessità nel praticarla, nonché la credenza popolare che questa sia connessa al maligno, renderà la magia ed il suo utilizzo uno dei temi centrali del gioco.

Questo porterà i giocatori a dover escogitare modi per poter esercitare la magia in segreto, onde evitare l’arrivo della temuta Fraternitas Vera Lucis, l’equivalente del gioco dell’Inquisizione Spagnola.

Oltre al rischio di attirare attenzioni mondane sgradite, Aquelarre dedicherà ampio spazio anche ai demoni e alla loro brama di dominio sul mondo.

L’uscita della localizzazione italiana di Aquelarre sarà prevista per Lucca Comics & Games 2020, al momento Raven Distribution non ha rilasciato ulteriori informazioni riguardo questo gioco.