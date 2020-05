Arcee – Transformers Masterpiece MP51

Proprio in queste ore Hasbro in collaborazione con Takara Tomy ha aperto i preordini per Arcee (da noi conosciuta come Saturnia).

Tutti questi robot sono realizzati completamente in plastica con una qualità molto elevata, e possono raggiungere un livello di posabilità incredibilmente notevole. Tutti questi modelli oltre ad essere completamente snodabili, hanno la capacità di potersi trasformare nella loro parte veicolare (in questo caso un’auto Cybertroniana convertibile). Un consiglio che diamo sempre in questi casi per la trasformazione è di munirsi del libretto di istruzioni, e di seguire tutti i passaggi passo dopo passo perchè ci sono molti passaggi complicati da eseguire e differenza dei vecchi giocattoli non sono per nulla intuitive. Tutti i robot di questa linea vengono realizzati in scala in modo da mantenere le proporzioni viste in televisione nel cartone animato.

La confezione si presenterà di piccole dimensioni, visto che il robot non sarà grandissimo, misurerà circa 18 cm di altezza. Come di consueto troveremo degli extra tra cui: tre volti intercambiabili, un blaster, una fondina, un fucile, tre parti di effetto per le armi da fuoco e un braccio tagliuzzatore. Inoltre nella testa ci sarà inclusa una visiera pieghevole.

Arcee è la più famosa robot delle autobot femminili. Fa parte degli autobot e la vediamo apparire per la prima volta durante il film Transformers The Movie, per poi diventare uno dei personaggi canonici nella terza stagione. Oltre ad essere una feroce guerriera Arcee opera spesso con i suoi amici e compagni Autobot Hot Rod e Springer , entrambi a cui tiene molto.

Arcee MP51 uscirà nel mercato Giapponese a Dicembre 2020 al prezzo di 16.000 Yen.