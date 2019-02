Ares Game annuncia la nuova edizione di Quartermaster General WW2

Ares Games ha recentemente rivelato un accordo commerciale con Griggling Games per la produzione di una nuova edizione di Quartermaster General WW2.

Dall’annuncio:

“Ares annuncia un accordo con Griggling Games per pubblicare in tutto il mondo la seconda edizione di Quartermaster General WW2, un gioco di strategia dal ritmo frenetico creato da Ian Brody e pubblicato per la prima volta nel 2015, con quasi 10.000 copie vendute in inglese, francese e russo. La nuova edizione è prevista per il rilascio nella seconda metà del 2019. Questa nuova edizione presenterà un’attenta revisione del gioco originale, migliorandone la facilità, la chiarezza, il bilanciamento del gioco e altro ancora.”

Roberto Di Meglio, Direttore R & S di Ares Games, riguardo questo nuovo accordo ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di questa partnership con Griggling Games. La nostra collaborazione inizia con la nuova edizione di Quartermaster General WW2, ma abbiamo in programma di estenderla andando ad includere altri giochi progettati da Ian Brody, sia nella linea Quartermaster General che assolutamente nuovi”

Anche Ian Brody, l’ideatore di Quartermaster General, e presidente di Griggling Games, si è detto entusiasta: “La linea Ares è complementare alle mie aspirazioni progettuali, i miei giochi saranno perfetti! Con Ares come editore, so che avrò più tempo per progettare nuovi giochi. “

In Quartermaster General WW2, i giocatori prenderanno il comando delle principali potenze della Seconda Guerra Mondiale, e sarà fondamentale mantenere i rifornimenti per permettere alle proprie truppe di continuare a combattere mentre dovranno cercare di distruggere le linee di rifornimento dei nemici per costringerli alla resa. Ogni grande potenza possiederà una serie unica di carte con le quali radunare le proprie forze di terra e di mare, rappresentate da elementi in legno. Il gioco, concepito per 2-6 giocatori, è stato definito “facile da imparare ma difficile da dominare” e garantisce una buona rigiocabilità.

La Prima edizione del famoso gioco strategico è stata nominato per diversi premi, ha vinto la Medaglia d’oro Tric Trac 2016 (messa in palio dal principale sito web francese di giochi da tavolo) e, nel corso degli anni, ha visto aggiungere tre espansioni al gioco base:”Air Marshal”, “Alternate Histories” e “Prelude”

Il motore alla base del gioco è inoltre stato utilizzato per produrre diversi altri giochi, tra cui “Victory or Dead“, “Quartermaster General 1914” e “Cold War“.