Ecco i requisiti di Manor Lords, gira anche su un tostapane!

Manor Lords ha richiesto anni di sviluppo, con migliaia di giocatori su Steam lo hanno desiderato ardentemente. Finalmente, il 26 aprile sarà disponibile, e oggi sono stati rivelati i requisiti di sistema completi per il titolo strategico sviluppato da Slavic Magic. Spoiler: sono alquanto bassi, per cui non dovreste preoccuparvi anche se non avete componenti di ultima generazione.

Manor Lords, requisiti minimi

Sistema operativo: Windows® 10 (64-bit)

Processore: Intel® Core™ i5-4670 (quad-core) / AMD® FX-Series™ FX-4350 (quad-core)

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (2 GB) / AMD® Radeon™ RX-460 (4 GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 16 GB di spazio disponibile

Manor Lords, requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows® 10 (64-bit)

Processore: Intel® Core™ i5-7600 (quad-core) / AMD® Ryzen™ 3 2200G (quad-core)

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (6 GB) / AMD® Radeon™ RX 580 (8 GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 16 GB di spazio disponibile

Manor Lords, di cosa parla?

Manor Lords è un gioco di genere strategico che ti immerge nella vita di un signore medievale. Dal tuo villaggio iniziale, dovrai far crescere una fiorente città, gestire le risorse e le catene di produzione, e infine espandere le tue terre attraverso la conquista.

Ispirato all'arte e all'architettura della Franconia alla fine del 14° secolo, Manor Lords pone un'enfasi sull'accuratezza storica quando possibile, utilizzandola come fondamento per le meccaniche di gioco e la grafica. I cliché medievali convenzionali vengono accantonati per fare spazio a una presentazione più autentica, variegata e credibile del mondo medievale.