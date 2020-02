Arkham Horror LCG: in arrivo la nuova espansione Return to the Forgotten Age

Nuovi orrori in arrivo per tutti gli amanti di Arkham Horror!



Fantasy Flight Games, azienda americana nota anche Keyforge, Legends of five rings o Runewars, ha infatti annunciato da poco che una nuova espansione si andrà ada aggiungere al materiale disponibile per Arkham Horror: The Card Game, il Living Card Game ispirato alle creazioni di Lovecraft e attualmente commercializzato in italia da Asmodee

Stiamo parlando di “Return to the Forgotten Age”, un’espansione che, stando a quanto detto da FFG, promette di introdurre interessanti novità per la campagna The Forgotten Age.

Dal sito dell’azienda (traduzione nostra):

All’interno di questa espansione troverete nuove carte scenario e incontri che potranno essere inseriti in ogni scenario di The forgotten Age, permettendo così di introdurre nuovi pericoli e nuovi obiettivi. Ci saranno anche nuove carte giocatore, una versione migliorata di quelle presenti in The Forgotten Age, che forniranno nuovi strumenti e nuove opzioni per migliorare i vostri mazzi. Un completo assortimento di divisori permetterà di organizzare con facilità l’intera campagna.

Stando a quanto annunciato, l’introduzione di questa espansione permetterà di rivivere in maniera completamente nuova e diversa le avventure vissute in precedenza fin dalle prime battute introducendo sostanziali novità o nuovi percorsi da affrontare aumentando così la rigiocabilità della campagna e portando con sé nuove minacce da affrontare.

ma, come già detto, non saranno solo le avversità ad ottenere una spinta ma anche i personaggi e l’equipaggiamento a loro disposizione.

Ma la vera sfida sarà costituita dall’introduzione, in questa espansione, di una nuova lista di obiettivi da raggiungere che la stessa FFG non fa fatica a definire “quasi impossibili da raggiungere”: che sia completare ciascun atto in una sola partita, vincere senza mai essere avvelenato o arrivare a sconfiggere Yig, i nuovi traguardi daranno filo da torcere anche ai più esperti.

Return to the Forgotten Age verrà rilasciato sul mercato a partire dal secondo trimestre dell’anno, ma è già disponibile per il preordine presso il sito di Asmodee al costo di 29,95$.