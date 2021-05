Arouca 516, il ponte pedonale dei record è in Portogallo

Qualche giorno fa, il 29 aprile, nel distretto portoghese di Aveiro è stata inaugurata una nuova ed emozionante attrazione: il ponte sospeso Arouca 516. Se vi state chiedendo del perché un “semplice” ponte possa essere preso in considerazione come motivo per visitare una località (peraltro bellissima) è presto detto: Arouca 516 è il ponte pedonale sospeso più lungo del mondo!

Con i suoi 516 metri di lunghezza (da qui il nome) il ponte Arouca 516 si erge a ben 175 metri sopra le acque del fiume Paiva. Il ponte è però largo solamente 1,2 metri, quindi non propriamente adatto a una romantica passeggiata mano nella mano con il vostro partner.

Ma d’altra parte, il solo fatto di poter attraversare un orrido del genere rimanendo praticamente sospesi nel vuoto, crediamo costituisca di per se un’emozione talmente intensa che non vi farà mancare di certo il batticuore dovuto alla presenza di una persona amata, che comunque, se sarà coraggiosa almeno quanto voi, potrà comunque seguirvi in fila indiana a breve distanza, essendo l’Arouca 516 progettato per poter sostenere comunque più persone alla volta in tutta sicurezza.

Questo ponte dei record, come abbiamo già detto, è solamente l’ultima di tutta una serie di cose interessanti che si possono trovare nella regione, che da anni ospita, tra le altre cose, anche un rinomato Geopark, ovvero un’area protetta riconosciuta dall’Unesco di particolare importanza, sia naturalistica che geologica.

Insomma, l’Arouca 516 è solo un altro, l’ennesimo, motivo per visitare un paese affascinante come il Portogallo, di cui potete acquistare una guida completa a questo link, per organizzare al meglio il vostro prossimo viaggio!