Continuano i guai per il “Charismatic Enigma”. Nella giornata di ieri è stato purtroppo arrestato Jeff Hardy per guida in stato di ebbrezza, costringendo Tony Khan a cambiare la card di Dynamite e utilizzare un pugno duro per il suo futuro.

Arrestato Jeff Hardy

Il presidente della All Elite Wrestling ha infatti deciso di sospendere senza paga Jeff Hardy, condannando il suo operato ma al tempo stesso offrendogli aiuto: lo assisterà in un percorso di riabilitazione dall’alcool, inviandolo in una clinica privata. Jeff era stato fermato per via di un tasso alcolemico decisamente fuori dai parametri e poi rilasciato su cauzione.

L’annuncio è stato reso noto in un comunicato stampa pubblicato sui social. Dalla nota, inoltre, si evince che il fratello di Matt potrà tornare a esibirsi soltanto quando avrà superato del tutto i suoi demoni e sarà completamente sobrio.

Si ripropone per l’ennesima volta un duro scenario che ha visto troppo spesso coinvolto Jeff Hardy negli ultimi anni. Prima di essere licenziato dalla WWE, infatti, gli era stata concessa la possibilità di affrontare un percorso di riabilitazione, decidendo però di rifiutarla. Il messaggio si chiude con un solidale appello a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto nella battaglia dalla dipendenza.

I problemi del malcapitato Jeff con l’alcolismo e l’abuso di sostanze sono purtroppo documentati. La WWE gli aveva già offerto un percorso di riabilitazione nel 2019 dopo essere stato arrestato e sembrava che i problemi fossero risolti.

Jeff avrebbe dovuto prendere parte a un Ladder Match a tre valevole per i titoli di coppia della AEW nella puntata di Dynamite di domani sera ma, dato l’accaduto, Tony Khan ha deciso di rimuovere gli Hardys dall’incontro, penalizzando quindi anche il fratello Matt.

Sin dal suo arrivo alla corte di Tony Khan, avvenuto a marzo, si pensava che Jeff avesse finalmente messo la testa a posto, ma i demoni del passato sono tornati a tormentarlo.

Vi ricordiamo che potete seguire la programmazione settimanale della AEW in Italia su Sky Sport, che a dicembre ha rinnovato il contratto televisivo per tutto il 2022.