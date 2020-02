Arriva in home video la serie BBC Blue Planet II per Koch Media

Koch Media porta in Italia Blue Planet II, la seconda parte della serie BBC dedicata al Pianeta Terra. Dal 27 febbraio sarà disponibile in home video DVD, Blue-Ray e 4K Ultra HD e il packaging sarà totalmente green.

La serie esplora gli oceani sul nostro pianeta, l’acqua che ricopre il 70% della superficie terrestre ha ancora tantissimi misteri non svelati, ricchi di fascino. Grazie alle nuove tecnologie subacquee e sottomarine, oggi possiamo esplorare quelle parti dei mari e degli oceani ancora non esplorate, ci si può immergere nelle profondità marine già a lungo e esplorare i fenomeni più spettacolari e gli animali più affascinanti del mondo naturale.

La prima stagione della serie Blue Planet andò in onda nell’ormai lontano 2001 e gli episodi erano narrati da Sir David Attenborough, Blue Planet II concilia l’aspetto narrativo con quello tecnologico e fa delle nuove scoperte rivoluzionarie delle scienze marine il collante di tutti gli episodi del cofanetto.

La produzione di Blue Planet II è durate quattro anni e sono state organizzate ben centoventicinque spedizioni in trentotto paesi diversi. In totale le troupe hanno trascorso in immersione più di sei mila ore riprendendo tutto quello che potevano, “dalle coste conosciute fino ai mari più profondi”. Tutto questo materiale è stato condensato in ben sette episodi di cui riportiamo i titoli di seguito.

Episodio 1 – L’oceano

Episodio 2 – Le profondità dell’oceano

Episodio 3 – Le barriere coralline

Episodio 4 – Il grande blu

Episodio 5 – I mari verdi

Episodio 6 – Le zone costiere

Episodio 7 – Il nostro pianeta blu

Vi ricordiamo che Blue Planet II sarà disponibile in home video a partire dal 27 febbraio 2020